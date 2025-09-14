KYK burs başvuruları ne zaman? 2025- 2026 KYK bursu ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi başvuruları için takvim henüz netleşmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyu bekleyen öğrenciler, başvuru tarihlerini yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz yılların başvuru süreçleri incelendiğinde, KYK burs ve kredi başvurularının genellikle ekim ayının ikinci haftası civarında başladığı görülüyor. Bu durum, öğrencilerin bu yılki başvuruların da aynı tarihlerde açılacağına dair beklentilerini artırıyor. Ancak net tarihler için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi açıklaması bekleniyor.

