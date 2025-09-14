ARA
  • KYK burs başvuruları ne zaman? 2025- 2026 KYK bursu ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından verilecek burs ve krediler için başvuru takviminin açıklanması merakla bekleniyor. Peki KYK burs başvuruları ne zaman? 2025- 2026 KYK bursu ve kredi başvurusu nasıl yapılır?


Hayallerindeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, eğitim hayatlarını destekleyecek finansal yardım arayışına girdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından verilecek burs ve krediler için başvuru takviminin açıklanması merakla bekleniyor.

Öğrenciler ve aileleri, bu önemli mali destekten yararlanabilmek için KYK'dan gelecek resmi duyuruyu yakından takip ediyor. Başvuru tarihlerinin, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi başvuruları için takvim henüz netleşmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyu bekleyen öğrenciler, başvuru tarihlerini yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz yılların başvuru süreçleri incelendiğinde, KYK burs ve kredi başvurularının genellikle ekim ayının ikinci haftası civarında başladığı görülüyor. Bu durum, öğrencilerin bu yılki başvuruların da aynı tarihlerde açılacağına dair beklentilerini artırıyor. Ancak net tarihler için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi açıklaması bekleniyor.
 

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları, tek bir başvuru sayfası üzerinden alınacak. Öğrenciler hem burs hem de kredi başvurularını ayrı ayrı yapmak yerine, tek bir platform üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

Tüm başvuru süreci, dijital ortamda e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından adaylar, e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri dolduracak ve başvurularını kolayca tamamlayabilecekler.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.
 

2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?

2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;

Lisans ve ön lisans öğrencilerine: Aylık 2.000 TL

Yüksek lisans öğrencilerine: Aylık 4.000 TL

Doktora öğrencilerine: Aylık 6.000 TL

Henüz 2025-2026 eğitim dönemi için yeni burs ve kredi miktarları açıklanmadı. Yeni tutarların, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte duyurulması bekleniyor.

 

 KYK BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanan KYK bursu, belirli şartları taşıyan öğrencilere öncelik tanıyor. Burs başvurularında bu gruplara öncelik verilirken, burs almaya hak kazanan öğrenciler geri ödemesiz bu destekten faydalanıyor.

KYK bursu almaya hak kazanan öncelikli gruplar şunlardır:

Şehitlerin bekar çocukları, çocukları yoksa bekar kardeşleri

Gazilerin kendisi veya bekar çocukları

Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engeli olduğu belirlenen öğrenciler

Anne ve babası vefat etmiş olan bekar kişiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınarak lise öğrenimini tamamlayan veya 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınan öğrenciler

Lise ve dengi eğitimini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirlediği kriterleri taşıyan milli sporcular

ÖSYM sınavlarında, alan yeterlilik testinde ham puan bazında ilk 100'e giren öğrenciler
 

 
