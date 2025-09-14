ARA
DOLAR
41,37
0,11%
DOLAR
EURO
48,54
0,11%
EURO
GRAM ALTIN
4845,69
0,36%
GRAM ALTIN
BIST 100
10372,04
-0,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkiye'den 9 ayda en çok hamsi alan ülke

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan hamsi ihracatı 9 milyon 942 bin 815 dolara ulaştı. Peki, en çok hangi ülkeler Türkiye'den hamsi alıyor?


Son Güncellenme:
Türkiye'den 9 ayda en çok hamsi alan ülke

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 8 ayında 2 bin 86 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 9 milyon 942 bin 815 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, bu dönemde 19 ülkeye hamsi dış satımı yapıldığını ifade etti.

Gürdoğan, Türkiye'nin 8 aylık hamsi ihracatında Belçika'nın ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, Belçika'ya yapılan hamsi dış satımının geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 11 arttığını vurguladı.

Ülkeden Belçika'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 835 bin 806 dolarlık hamsi dış satımı yapıldığını anımsatan Gürdoğan, söz konusu ihracatın bu yılın aynı döneminde ise 3 milyon 149 bin 982 dolara ulaştığını kaydetti.

Gürdoğan, Belçika'yı 3 milyon 6 bin 259 dolarla Fransa ile 1 milyon 196 bin 239 dolarla Almanya'nın takip ettiğini, hamsi ihracatında pazar çeşitliliğini ve ihracat potansiyeli artırmak için çalıştıklarını belirtti.

İlgili Haberler
Bir milyonere göre zengin olanları diğerlerinden ayıran 5 fark
Bir milyonere göre zengin olanları diğerlerinden ayıran 5 fark
Bir finansal danışmana göre milyoner olmanın 11 kuralı
Bir finansal danışmana göre milyoner olmanın 11 kuralı
50 hissedarla kurulan fabrika: 100. üretim yılına hazırlanıyor
50 hissedarla kurulan fabrika: 100. üretim yılına hazırlanıyor
Yan iş olarak kurdu: Hem ek gelir oluyor, hem stres atıyor
Yan iş olarak kurdu: Hem ek gelir oluyor, hem stres atıyor
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL