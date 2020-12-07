Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kasapoğlu, “Sevgili gençler, öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla her bir gencimizin yanındayız. Sizlerin yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyor, size inanıyoruz. Hayırlı olsun.” paylaşımında bulundu.

Sevgili gençler, öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla her bir gencimizin yanındayız. Sizlerin yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyor, size inanıyoruz. Hayırlı olsun.https://t.co/IjaN4ILNxg pic.twitter.com/BnJq59MBei — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 7, 2020

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? *

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrenebilecekler.

KYK BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru sonuçları diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de e devlet üzerinden de sorgulanabilecek. 2020 KYK burs başvuru sonuçlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

E DEVLET KYK BAŞVURU SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK TAAHHÜTNAME ONAYLAMA NE ZAMAN? *

KYK burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameleri onaylamaları gerekiyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI NE KADAR? *

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR? *

KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.