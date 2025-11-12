KYK bursu ne zaman yatacak, tarih belli mi? Gözler 2025-2026 KYK ilk burs ödemesinde

KYK Kredi Borcu Ödeme Şartları

Öğrenim kredisi almaktan vazgeçen (krediyi iptal eden veya almayı bırakan) veya mezun olan öğrencilerin kredi borçlarını ödeme süreci şu şekildedir:

Ödeme Başlangıcı: Öğrencinin, kredi almaya esas olan yükseköğretim programının normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra ödeme yükümlülüğü başlar. (Örn: 4 yıllık bir bölüm için mezun olmasa bile 4. yılın bitiminden 2 yıl sonra.)

Ödeme Süresi: Öğrenci, kredi aldığı toplam süre kadar sürede borcunu ödemek zorundadır. (Örn: 3 yıl kredi aldıysa, 3 yıl boyunca taksitlerle öder.)

Ödeme Şekli: Borç, aylık taksitler halinde ödenmektedir.

Bu süreç, borçlu öğrencilere iş hayatına atılmaları için ek bir süre tanırken, borcun vadesini de net bir şekilde belirlemektedir.