KYK bursu ne zaman yatacak, tarih belli mi? Gözler 2025-2026 KYK ilk burs ödemesinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ödeme alma hakkı kazanan adayların odağı ilk ödeme tarihine çevrildi.
KYK BURSLARI VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, normal öğrenim süresi boyunca müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan Ekim ayını da kapsayacak şekilde ödeme yapılmaktadır. Bu, ilk ödemede genellikle Ekim, Kasım ve Aralık aylarının toplu yatırılacağı anlamına gelir.
Burs/kredi ödemeleri, belirlenen aylar içinde öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre kademelendirilmiş olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplara geçmektedir.
2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilk ödeme (Ekim, Kasım, Aralık) tarihlerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KYK Burs/Kredi Ödemelerinin Çekilmesi
Hesap Açılışı: KYK burs/kredi hesabınız, E-Devlet üzerinden taahhütname onayınızı tamamlamanızın ardından Ziraat Bankası'nda açılacaktır.
Bankkart Genç Kartı: Ödemelerinizi çekebileceğiniz ve aynı zamanda banka kartı/kredi kartı özelliklerini taşıyan Bankkart Genç kartınızı kullanmanız gerekmektedir.
Kart Teslim Bilgisi: Kartınızı (Bankkart Genç) teslim alacağınız tarihi ve Şubeyi/Hizmet Noktasını, T.C. Kimlik numaranız ile Ziraat Bankası şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Ek Hizmetler: Taahhütname onayından sonra, ayrıca Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek ve sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
KYK Kredi Borcu Ödeme Şartları
Öğrenim kredisi almaktan vazgeçen (krediyi iptal eden veya almayı bırakan) veya mezun olan öğrencilerin kredi borçlarını ödeme süreci şu şekildedir:
Ödeme Başlangıcı: Öğrencinin, kredi almaya esas olan yükseköğretim programının normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra ödeme yükümlülüğü başlar. (Örn: 4 yıllık bir bölüm için mezun olmasa bile 4. yılın bitiminden 2 yıl sonra.)
Ödeme Süresi: Öğrenci, kredi aldığı toplam süre kadar sürede borcunu ödemek zorundadır. (Örn: 3 yıl kredi aldıysa, 3 yıl boyunca taksitlerle öder.)
Ödeme Şekli: Borç, aylık taksitler halinde ödenmektedir.
Bu süreç, borçlu öğrencilere iş hayatına atılmaları için ek bir süre tanırken, borcun vadesini de net bir şekilde belirlemektedir.