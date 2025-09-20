KYK ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2025 KYK yurtları ek başvuru tarihleri belli mi?

Farklı bir şehirde üniversiteye başlayacak öğrencilerin en önemli gündem maddesi olan barınma sorununu çözmek için gözler, boş kalan kontenjanlar için yapılacak olan KYK yurt ek başvuru sürecine çevrildi. İlk yerleştirmelerde yurt hakkı kazanamayan veya kayıt yaptıramayan adaylar, bu ikinci şansı merakla bekliyor.
KYK EK KONTENJAN YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları Ekim ayında başlayacak. Bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
" ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."
KYK EK KONTENJAN YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuru sürecinin en kritik aşaması, öğrencilerin e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgilerinin doğruluğudur. Başvurular doğrudan bu bilgilere göre değerlendirildiği için, öğrencilerin olası mağduriyetleri önlemek adına adımlarını dikkatli atması gerekiyor.
Yurt başvurularının geçerli sayılması için, e-Devlet’teki okul ve bölüm bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması şarttır. Eğer bilgilerinizde bir hata olduğunu fark ederseniz, derhal üniversitenizin öğrenci işleriyle iletişime geçerek düzeltilmesini talep etmelisiniz. Hatalı ya da eksik bilgiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Alo GSB Hattı 7/24 Öğrencilerin Yanında
Başvuru sürecinde yaşanabilecek her türlü aksaklık ve soruya karşı öğrencilere destek olmak amacıyla bir yardım hattı da kuruldu. ALO GSB hattı (444 0 472), 7 gün 24 saat öğrencilerin hizmetinde olacak. Başvurular sırasında herhangi bir sorunla karşılaşan öğrenciler, bu hattı arayarak bilgi alabilir ve sorunlarını çözüme kavuşturabilir.