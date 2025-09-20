KYK ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2025 KYK yurtları ek başvuru tarihleri belli mi?

KYK EK KONTENJAN YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru sürecinin en kritik aşaması, öğrencilerin e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgilerinin doğruluğudur. Başvurular doğrudan bu bilgilere göre değerlendirildiği için, öğrencilerin olası mağduriyetleri önlemek adına adımlarını dikkatli atması gerekiyor.

Yurt başvurularının geçerli sayılması için, e-Devlet’teki okul ve bölüm bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması şarttır. Eğer bilgilerinizde bir hata olduğunu fark ederseniz, derhal üniversitenizin öğrenci işleriyle iletişime geçerek düzeltilmesini talep etmelisiniz. Hatalı ya da eksik bilgiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.