TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesiyle ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, sıfır atıkla uyumlu, enerji verimli ve iklim dostu malzemeler kullanılarak hayata geçirilecek. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde uygulanacak olan TOKİ konut projesinde, başvuru şartları ve tarihlerine dair araştırmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Bakan Kurum, katıldığı bir televizyon programında sosyal konut projeleri ve 11 ilde yapılan deprem konutları sayesinde konut arzının desteklendiğini belirtti. Kurum, devam eden projelerin Türkiye'deki konut sorununu çözeceğini ve kira fiyatlarını düşüreceğini söyledi.
TOKİ eliyle devam eden projelerin son durumu hakkında rakamlar veren Bakan Kurum, şu bilgileri paylaştı:
280 bin konutun inşası devam ediyor.
50 bin sosyal konut neredeyse tamamlandı.
100 bin sosyal konut bitme aşamasına geldi.
250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 247 bin konutun inşası başladı.
Bakan Kurum, artan konut arzının piyasa üzerindeki etkilerine de değindi. Özellikle deprem bölgesinde kira fiyatlarının düştüğünü belirten Kurum, "Yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye’de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek" dedi.
Öte yandan, TOKİ'nin yeni sosyal konut projesi için başvuruların yıl sonu itibarıyla alınacağı öngörülüyor.
PROJE HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER
Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların sona yaklaşmasıyla birlikte yeni sosyal konut projelerine odaklanacaklarını belirtti. Kurum'un açıklamasına göre, yılın son çeyreğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği başlatılacak ve bu büyük projede özel kontenjanlar yer alacak.
Projede Kimlere Kontenjan Ayrılacak?
81 ilde yapılacak konutlarla ilgili yeni detaylar veren Bakan Kurum, özel kontenjanlar olacağını söyledi. Kurum, “Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan ayıracağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız” ifadelerini kullandı.
Bu özel kontenjanların yanı sıra, projenin şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler ve depremzedeler için de ayrı kontenjanlar içermesi bekleniyor.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
TOKİ, yeni sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve 20 yıl vade ile ev sahibi olma imkânı sunmaya hazırlanıyor. Projelerde hak sahipleri, tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuru ve ardından yapılacak kura ile belirlenecek.
Beklenen Başvuru Şartları
Henüz yeni projenin başvuru şartları resmi olarak açıklanmasa da, geçmiş kampanyalarda aranan ve yeni hamle için de beklenen kriterler şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
İl sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet ediyor olmak.
Başvuruda bulunan kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine konut kaydının olmaması.
Belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması.
Projenin Kapsamı ve Sayı Hedefi
Yeni sosyal konut projesinin konut sayısı henüz netlik kazanmadı. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz aylarda, Bakan Kurum'un 500 bin sosyal konut üretme planı olduğunu dile getirmesi, bu yönde bir beklenti oluşturmuş durumda.
EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), toplam 165 bin 55 sosyal konutun ihale sürecini başlattı. Bu konutların 128 bin 378'i büyükşehirlerde inşa edilecek. Projenin ana odağı, sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Konut Sayıları
İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri ilçelerinde toplam 48 bin 416 konut yapılacak.
Ankara: Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinde toplam 13 bin 646 konut inşa edilecek.
İzmir: Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla ve Torbalı ilçelerinde toplam 11 bin 325 konut yapılacak.
Diğer Büyükşehirlerdeki Konut Dağılımı
Antalya: Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer ve Finike ilçelerinde 6 bin 799 konut.
Aydın: Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke ve Germencik ilçelerinde 682 konut.
Balıkesir: Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde 2 bin 339 konut.
Bursa: Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Kestel ilçelerinde 6 bin 305 konut.
Denizli: Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak ve Tavas ilçelerinde 2 bin 300 konut.
Erzurum: Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat ve Olur ilçelerinde 1.349 konut.
Eskişehir: Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han ve Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394 konut.
Kayseri: Merkez, Akkışla, İncesu, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711 konut.
Kocaeli: Dilovası ilçesinde 1.150 konut.
Konya: Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra ve Hadim ilçelerinde 5 bin 300 konut.
Manisa: Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334 konut.
Mardin: Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli ve Kızıltepe ilçelerinde 1.476 konut.
Mersin: Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut ve Toroslar ilçelerinde 5 bin 40 konut.
Muğla: Merkez, Kavaklıdere, Yatağan ve Bodrum ilçelerinde 1.915 konut.
Ordu: Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa ve Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3 konut.
Sakarya: Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı ve Hendek ilçelerinde 2 bin 678 konut.
Samsun: Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak ve Havza ilçelerinde 3 bin 318 konut.
Trabzon: Muratlı, Çorlu, Hayrabolu ve Saray ilçelerinde 1.989 konut.
Van: Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde 1.900 konut.