TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

TOKİ, yeni sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve 20 yıl vade ile ev sahibi olma imkânı sunmaya hazırlanıyor. Projelerde hak sahipleri, tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuru ve ardından yapılacak kura ile belirlenecek.

Beklenen Başvuru Şartları

Henüz yeni projenin başvuru şartları resmi olarak açıklanmasa da, geçmiş kampanyalarda aranan ve yeni hamle için de beklenen kriterler şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

İl sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet ediyor olmak.

Başvuruda bulunan kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine konut kaydının olmaması.

Belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması.

Projenin Kapsamı ve Sayı Hedefi

Yeni sosyal konut projesinin konut sayısı henüz netlik kazanmadı. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz aylarda, Bakan Kurum'un 500 bin sosyal konut üretme planı olduğunu dile getirmesi, bu yönde bir beklenti oluşturmuş durumda.