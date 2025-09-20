Milli Saraylar idaresi personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Şartları neler?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, personel kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni bir alım duyurusu yaptı. Kurum, toplamda 230 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.Alımlar, farklı istihdam statülerine göre yapılacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 163 sözleşmeli personel ile 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi 67 sürekli işçi pozisyonu için personel alınacak.
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Başvuruları 10 Eylül tarihinde başlayan yeni personel alımı için süreç devam ediyor. Adayların başvuru işlemlerini tamamlamak için yalnızca birkaç günü kaldı. Başvurular, 21 Eylül 2025 tarihine kadar sadece elektronik ortamda kabul edilecek.
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ
Bu pozisyonlara başvurmak isteyen adaylar, işlemlerini yalnızca çevrimiçi olarak gerçekleştirebiliyor. Başvurular, Kariyer Kapısı adlı resmi platform (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alınıyor.
Bu önemli süreçte, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceği vurgulandı. Adayların, başvurularını belirtilen son tarihe kadar bu elektronik adres üzerinden eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.
Milli SARAYLAR HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK?
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın yapacağı personel alımıyla ilgili pozisyonlar netleşti. Kurum, çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere farklı unvanlarda personel alımı gerçekleştirecek. İşte alınacak kadrolar ve sayıları:
Büro Personeli: 4
Müze Görevlisi: 11
Müze Görevlisi (Kazı Görevlisi): 4
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 45
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans): 10
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lise): 10
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi): 14
Destek Personeli (Şoför): 3
Mühendis (Ziraat): 1
Mühendis (Makine): 1
Mimar: 1
Restoratör (Obje Bakım ve Taşıma): 6
Tekniker (Elektrik): 1
İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı): 2
İtfaiyeci: 50
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın yeni personel alımı için adayların taşıması gereken genel başvuru şartları açıklandı. Adayların hem genel hem de başvuru yapacakları pozisyona özel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.
Genel Başvuru Şartları
- İlana başvuru yapacak adayların öncelikle aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen genel memuriyet şartlarını taşımak.
- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı alanlar bu şarttan muaftır).
- Herhangi bir kamu kurumundan görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
- Askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığının bulunmaması.
Her Pozisyon İçin Özel Şartlar Aranacak
Bu genel şartların yanı sıra, alım yapılacak her pozisyon için özel şartlar da aranacak. Adayların başvuru yapacakları kadronun gerektirdiği eğitim düzeyi, sertifika veya tecrübe gibi detayların yer alacağı başvuru kılavuzunu dikkatle incelemesi gerekiyor.