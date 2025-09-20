Milli Saraylar idaresi personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Şartları neler?

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın yeni personel alımı için adayların taşıması gereken genel başvuru şartları açıklandı. Adayların hem genel hem de başvuru yapacakları pozisyona özel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

Genel Başvuru Şartları

İlana başvuru yapacak adayların öncelikle aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

18 yaşını tamamlamış olmak.

Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen genel memuriyet şartlarını taşımak.

Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı alanlar bu şarttan muaftır).

Herhangi bir kamu kurumundan görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığının bulunmaması.

Her Pozisyon İçin Özel Şartlar Aranacak

Bu genel şartların yanı sıra, alım yapılacak her pozisyon için özel şartlar da aranacak. Adayların başvuru yapacakları kadronun gerektirdiği eğitim düzeyi, sertifika veya tecrübe gibi detayların yer alacağı başvuru kılavuzunu dikkatle incelemesi gerekiyor.