Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne kadar oldu? İşte, ödemelere ilişkin yeni bilgiler

Adalet Bakanlığı çalışanları için uzun süredir devam eden banka promosyonu süreci, nihayet tamamlandı. Bakanlık, bankaların son tekliflerini değerlendirerek, Vakıfbank ile 3 yıllık yeni bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

NTV'nin haberine göre Adalet Bakanlığı çalışanlarının heyecanla beklediği banka promosyon ihalesi süreci sona erdi. Yaklaşık 200 bin Bakanlık personelini yakından ilgilendiren ihale sonucunda, çalışanlara rekor bir promosyon ödemesi yapılacak.

İhale sonucunda, 3 yıllık promosyon bedeli olarak 99 bin 500 TL belirlendi. Bu miktar, tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmadan personellere ayrı ayrı ödenecek

Promosyon anlaşmasının bir parçası olarak, bakanlık personeline ek bir imkan daha sunulacak. Nakit avans kullanma şartlarını taşıyan çalışanlara banka tarafından, 100.000 TL'ye kadar faizsiz ve 3 taksitte geri ödemeli nakit avans kullandırma olanağı sağlanacak.

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Adalet Bakanlığı çalışanları için yapılan banka promosyonu anlaşmasının ardından, ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre, promosyon ödemeleri için son tarih 30 Eylül olarak belirlendi. Promosyon ödemelerinin, illere göre farklı tarihlerde hesaplara geçmesi bekleniyor.