KYK ek yurt başvuruları ne zaman alınacak? Gözler 2025-2026 KYK ek yurt başvuru tarihlerinde

YKS ek yerleştirme, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme, özel yetenek sınavları, yatay-dikey geçiş, ikinci üniversite ve lisansüstü eğitim gibi yollarla üniversitelere yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarının ek yerleştirme hakkından faydalanabiliyor. Gözler 2025-2026 KYK ek yurt başvuru tarihlerine çevrildi.

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), üniversitelere ek yerleştirme ve diğer özel koşullarla kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yurt başvuruları hakkında beklenen duyuruyu yayımladı.

Duyuruya göre, bu özel durumdaki öğrencilerin başvuruları için takvim belirlenmiştir:

ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencileri.

Yurt başvurularının, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır.

Bugün (14 Ekim 2025) Ekim ayının ikinci haftasının başlangıcıdır. Bu nedenle, kapsam dahilindeki öğrencilerin e-Devlet üzerinden açılacak olan başvuru ekranını ve KYGM'nin resmî internet sitesini çok yakından takip etmeleri gerekmektedir. Başvurular açıldığında hızla işlem yapılmalıdır.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK (KYGM) tarafından Ekim ayının ikinci haftasında açılması planlanan ek yurt başvuruları öncesinde, öğrencilere yönelik önemli bir uyarı yapıldı.

Gerekli Kontrol:

Başvurular, e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için, öğrencilerin mutlaka e-Devlet’e giriş yaparak aşağıdaki bilgileri kontrol etmeleri gerekmektedir:

Okul Bilgileri

Bölüm Bilgileri

Hata Durumunda Yapılması Gereken:

e-Devlet kayıtlarında okul/bölüm bilgilerinde hata veya eksiklik tespit eden öğrencilerin, başvurularının doğru ve geçerli sayılması için:

Derhâl üniversitenin öğrenci işleri birimiyle görüşmeleri,

Bilgilerinin en kısa sürede düzeltilmesini talep etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerin güncel ve doğru olması, ek yurt başvurusunun sorunsuz bir şekilde tamamlanması için kritik önem taşımaktadır.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ