KYK yurtlarında kalan öğrencilere hem ek ekonomik gelir sağlama hem de yurt işleyişine katkıda bulunma imkanı sunan Yurt-Time Projesi için başvurular 22 Eylül'de başlayıp 24 Eylül'de sona ermişti. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar başvuru sonuçlarını bekliyor.

KYK YURT TİME SPOR BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurtlarında yarı zamanlı (part-time) çalışma programına ait başvurular 24 Eylül'de sona ermiş olsa da, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz resmî bir duyuru yapılmadı. Öğrenciler net bir tarih beklerken, yetkililerden kesin bir zaman bilgisi paylaşılmadı.

Geçmiş yılların takvimi, sonuçların açıklanma zamanına dair bir beklenti oluşturuyor:

Geçen yıl (2024) başvuruların sonuçları 26 Eylül tarihinde ilan edilmişti.

Bu geçmiş deneyim ışığında, 2025 yılı KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçlarının en geç Ekim ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor.

Öğrencilerin, sonuçları ve görevlendirme süreçlerine dair bilgileri kaçırmamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve KYK'nın resmî iletişim kanallarını ve yurt müdürlüklerini yakından takip etmeleri önemlidir.

KYK YURT TİME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

KYK yurtlarında yarı zamanlı (part-time) çalışma programına ait başvuru sonuçları için bekleyiş sürerken, sonuçların nerede ve nasıl ilan edileceği de netleşti. Öğrenciler, e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca sonuçlarına erişebilecekler.

2025 yılı KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçları, yetkililerin ilan edeceği duyuru takvimi doğrultusunda açıklanacak. Öğrencilerin sonuçlarını öğrenmek için izlemesi gereken yol:

Platform: Sonuçlar, e-Devlet Kapısı üzerinden duyurulacak ve sorgulanabilecektir.

Gerekli Bilgiler: Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

Sonuçların, geçen yılki takvim göz önüne alındığında, Ekim ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Öğrencilerin resmî duyuruları takip etmesi önem taşımaktadır.