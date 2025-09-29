Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte branş dağılımı ve başvuru şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 18 bin personel alımı kapsamında, sözleşmeli sağlık personeli ve sürekli işçi pozisyonları için başvuru süreçleri farklı platformlarda yürütülecek.

15 bin 247 sözleşmeli personel pozisyonu için adaylar, tercihlerini elektronik ortamda yapmaya başladılar:

Sözleşmeli Personel Başvurusu (KPSS ile Yerleştirme)

Platform: ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS).

Giriş: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak tercihlerini 06 Ekim 2025 tarihine kadar tamamlayacaklar.

Sürekli İşçi Başvurusu

2 bin 753 sürekli işçi alımı için ise süreç farklı bir platform üzerinden ilerleyecek:

Platform: İşçi alımı başvuruları ilerleyen günlerde İŞKUR üzerinden yürütülecek.

Detaylar: Bu alımla ilgili tüm detaylar (başvuruların bitiş tarihi, şartlar ve kontenjanlar) İŞKUR tarafından yayımlanacak ilgili Kılavuzda yer alacaktır.

Adayların, hem sözleşmeli personel hem de sürekli işçi alım kılavuzlarını ayrı ayrı takip ederek, başvuru şartlarını ve sürelerini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ