Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte branş dağılımı ve başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere önemli bir personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alıma ilişkin resmi ilan, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan toplam 18 bin personel alımı için beklenen başvuru süreci resmen başladı. Alımın büyük bir kısmını oluşturan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları için adaylar, tercihlerini ÖSYM üzerinden yapabilecekler.
Bakanlık, 657 sayılı Kanun’un 4/B ve 663 sayılı KHK’nın 45/A maddeleri kapsamında istihdam edilecek personel için KPSS puanına göre merkezi yerleştirme yapacak. Tercih tarihleri ve süreci şöyledir:
Tercih Başlangıcı: 29 Eylül 2025 Pazartesi (Saat 10.00)
Tercih Bitişi: 06 Ekim 2025 Pazartesi (Saat 23.59)
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 18 bin personel alımı kapsamında, sözleşmeli sağlık personeli ve sürekli işçi pozisyonları için başvuru süreçleri farklı platformlarda yürütülecek.
15 bin 247 sözleşmeli personel pozisyonu için adaylar, tercihlerini elektronik ortamda yapmaya başladılar:
Sözleşmeli Personel Başvurusu (KPSS ile Yerleştirme)
Platform: ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS).
Giriş: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak tercihlerini 06 Ekim 2025 tarihine kadar tamamlayacaklar.
Sürekli İşçi Başvurusu
2 bin 753 sürekli işçi alımı için ise süreç farklı bir platform üzerinden ilerleyecek:
Platform: İşçi alımı başvuruları ilerleyen günlerde İŞKUR üzerinden yürütülecek.
Detaylar: Bu alımla ilgili tüm detaylar (başvuruların bitiş tarihi, şartlar ve kontenjanlar) İŞKUR tarafından yayımlanacak ilgili Kılavuzda yer alacaktır.
Adayların, hem sözleşmeli personel hem de sürekli işçi alım kılavuzlarını ayrı ayrı takip ederek, başvuru şartlarını ve sürelerini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJANLAR VE BRANŞLAR BELLİ OLDU
Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte, Sağlık Bakanlığı'nın toplam 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeli alımında unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre kontenjan dağılımları netleşti.
Yeni personel alımı kapsamında en yüksek kontenjanlar, sahadaki ihtiyacı karşılamak üzere hemşire ve acil yardım teknikerlerine ayrıldı.
Sözleşmeli Sağlık Personeli Kontenjan Dağılımı
Alınacak 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personelinin ana dağılımı (ilk açıklanan kontenjanlar) şu şekildedir:
Hemşire: 6.445 kişi
Acil Yardım Teknikeri: 1.809 kişi
Ebe: 805 kişi
Anestezi Teknikeri: 166 kişi
Diyetisyen: 116 kişi
Psikolog: 63 kişi
Bakan Memişoğlu'ndan alıma ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."