Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) 35 müfettiş yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK), kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 35 Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan resmi ilan ile adayların merakla beklediği başvuru tarihleri ve şartlar da netleşti.

Başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?

SGK Müfettiş Yardımcılığı pozisyonuna başvurular, belirlenen tarihler arasında sadece elektronik ortamda kabul edilecektir. Adayların başvuru süreçlerini hatasız tamamlaması için belirlenen detaylar şunlardır:

Başvuru Tarihleri: 20-31 Ekim 2025

Başvuru Yöntemi: Başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla yapılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) 35 müfettiş yardımcısı alımı başvuru şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ilan edilen 35 Müfettiş Yardımcısı alımı için başvuru yapacak adayların sağlaması gereken temel KPSS şartları ve sınav süreci detayları belirlendi.

Adayların, giriş sınavına katılabilmek için öncelikle aşağıdaki KPSS şartını sağlaması gerekiyor:

Gerekli Puan: Adayların, 2024 veya 2025 KPSS'den KPSSP43 ya da KPSSP48 puan türlerinden en az 80 puan almış olması şarttır.

Sınava Katılım: Yapılan başvurular sonrası, en yüksek puana sahip 175 aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Yazılı sınav ve ardından yapılacak sözlü sınav, adayların hem bilgi düzeyini hem de kişisel yetkinliklerini değerlendirecektir:

Yazılı Sınav Başarısı: Yazılı sınavda başarılı sayılmak için adayların her bir dersten en az 60, genel ortalamada ise en az 70 puan alması gerekmektedir.

Sözlü Sınav: Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda sadece bilgi düzeyi değil; muhakeme, iletişim ve kişisel yetkinlikler gibi nitelikler de değerlendirmeye alınacaktır.

Sınav ne zaman?

Başvurularda adayın beyan ettiği bilgilerin doğruluğu esas alınacak, KPSS puanı sistem üzerinden kontrol edilecek.

Yazılı sınav, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü iki oturum, 21 Aralık 2025 Pazar günü ise bir oturum olmak üzere toplam üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav yeri, SGK Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/Ankara olacak.