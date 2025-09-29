Bakan Şimşek dün Batman'daki temasları kapsamında Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda restorasyon çalışması başlatılan Meryem Ana Kilisesi'nde "ilk taşın bırakılması" için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Daha sonra kent merkezinde tamamlanan "İluh Bulvarı Yol ve Peyzaj Çalışması"nın açılışına katılan Şimşek, alanda incelemelerde bulundu, Vali Ekrem Canalp'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un okuduğu duanın ardından konuşan Bakan Şimşek, yapılan tüm çalışmaların kente ve millete hayırlı olmasını diledi. Özellikle Batman Çayı'nın ıslahının Batman için 34 kilometrelik yeşil kuşağı kapsayan büyük bir proje ve yatırım olduğunu ifade eden Şimşek, her boyutuyla Batman'ın kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunacak bir çalışmanın ilerlemesini yerinde incelediklerini, hızlandırılması için gereken talimatları verdiklerini belirtti.

Bakan Şimşek, Vali Ekrem Canalp'in Batman ile ilgili büyük projeleri de sunduğunu kaydederek, "Özellikle Batmanlı hemşehrilerimize daha çok iş ve aş için organize sanayi bölgeleri, kimi planlama kimi tahsis aşamasında, kiminin altyapısı yapılıyor ve programlara alındı. Dolayısıyla özellikle yatırım noktasında yer bekleyen girişimcilere hem büyük teşvikler veriyoruz hem de buradaki hemşehrilerimize iş ve aş üretmeleri için istihdam olanağı sağlıyoruz." diye konuştu.

Şimşek, sadece büyükşehirlerde değil Batman gibi nüfusun genç olduğu yerlerde de muazzam bir yatırım hamlesi içerisinde olduklarını ifade ederek, özellikle OSB'lerin, seracılık alanlarının, gıda organize sanayi bölgesinin, tekstil kentlerin, karma OSB'lerin Batmanlılara istihdam artışı için atılan adımlar olduğunu vurguladı.

Sadece bu alanda değil, eğitimde niteliği artırmak için özellikle ihtisas meslek yüksek okulları, meslek okulları ve meslek liseleri açmayı sürdürdüklerini dile getiren Şimşek, Batman'da eğitimde kalitenin hızla arttığını belirtti.

NÜFUSU 654 BİN

Şimşek, Türkiye sıralamasında Batman'ın başarısının son yıllarda çok hızlı bir şekilde arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunlar son 15-20 yılda hep birlikte temelini attığımız yatırımlar sayesindedir. Ulaştırmada özellikle trafik sorununu ve hava kirliliği problemini çözmek, trafikte zaman kaybedilmemesi için çevre yollarını etap etap hayata geçiriyoruz. Ama en önemli projelerden biri mevcut demir yolları üzerine şehirde hafif raylı yani aslında bir anlamda bir metro inşa süreci başlayacak. Onun programa alınması ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi o da Batman'ın havasını temizleyecek ve çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın birçok yere rahat bir şekilde gidip gelmesine imkan sağlayacak. Çünkü Batman büyükşehir olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Nüfusu 654 bin. İnanıyoruz ki önümüzdeki 7 ila 10 yıl arasında bugünkü trend devam ederse Batman 750 bin nüfusu aşacak ve burası da büyükşehir statüsüne inşallah kavuşacak."

Şimşek, bugünden bir büyükşehrin bütün ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalar yapıldığını, bu noktada İluh Deresi'nin ıslahının da önemli projelerden birisi olduğunu belirtti.

Kentsel dönüşümün önemine değinen Şimşek, "Batman'ımızın gelişmesi, kalkınması için bütün alanlarda bir çaba içerisindeyiz. İnşallah bu çabalar olumlu sonuç verecek ve Batman kalkınacak, gelişecek, Türkiye'nin yeni bir büyüme motoru olacak." dedi.

"Bütün bu coğrafyada kardeşlik hakim olacak"

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinin bölgede barışı, istikrarı, refahı artıracağını, ülkede kardeşliği, birlik ve beraberliği güçlendireceğini söyledi.

"Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağız ve bütün bu coğrafyada kardeşlik hakim olacak. Bütün bu bölgede inşallah özellikle İsrail'in sebep olduğu zulüm sona erecek ve bölgeye bir barış, huzur inşallah gelecek. Bütün ülkemizin bu anlamdaki sorunları çözme iradesi var." diyen Şimşek, Meclis'te de bu yönde çok güçlü bir çaba olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah bu çabalar sonuç verecek ve Batman'ımız, bütün bölgemiz, hatta bütün bu coğrafya, içinde Suriye'nin, Irak'ın ve diğer bütün ülkelerin de olduğu bir huzur ve refah havzası olarak inşallah bir kalkınma çabasıyla çok daha ileriye gidecek. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım. Daha sonra kurdele kesilerek alanın açılışı yapıldı.