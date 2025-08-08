LGS 1. nakil sonuçları açıklandı: 2. nakil tarihleri ne zaman?

15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı için tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında kabul edildi. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta erişime açıldı.14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında kayıtlı 1 milyon 4 bin 276 öğrenci, merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmelerde yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleştirildi. Ardından nakil (ek tercih) dönemi başladı. Bu süreçten sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler, boş kontenjanlar için başvuru yaptı. Sürecin sonunda LGS 1. nakil sonuçları açıklandı.

LGS 1. nakil sonuçları

Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı.

Aşağıdaki linkten TC Kimlik No ve Okul Numarası bilgilerini girerek sonuçlara erişmek mümkün.

LGS 2. nakil tarihleri ne zaman?



Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Nakil işlemlerinde kaç tercih yapılıyor?

Nakil işlemleri iki dönem şeklinde yapılıyor. Yerleştiği okul değiştirmeyi isteyen transfer de nakil talebinde bulunabiliyor.

Her iki dönemdeki merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilir.

Yapılan tercihlerde aynı okul türlerinde en fazla 2 okul seçilebilir.