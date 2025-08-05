LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tarihleri

15 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı için tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri aralığında kabul edildi. Yerleştirme sonuçları 4 Ağustos'ta erişime açıldı.14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında kayıtlı 1 milyon 4 bin 276 öğrenci, merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmelerde yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleştirildi. Ardından nakil (ek tercih) dönemi başladı. Bu süreçten sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler, boş kontenjanlar için başvuru yapabilecek.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre LGS 1. nakiller 4-6 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak.

Sonuçlar 8 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

LGS 2. NAKİLLER NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakiller 8-12 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

Sonuçlar 14 Ağustos 2025 tarihinde belli olacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 15-21 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak.

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeleri 22 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak.

NAKİL İŞLEMLERİNDE KAÇ TERCİH YAPILACAK?

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılıyor. Yerleştiği okul değiştirmeyi isteyen transfer de nakil talebinde bulunabilecekler.Her iki dönemdeki merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilir. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar içinte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen yerleştirmeye esas aktarım tercihi kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme amacıyla bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen yerleştirme, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt etmeyi öğrenmek için en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türlerinde en fazla 2 okul seçilebilir.