LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB LGS 2. nakil sonuçlarına çevrildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvime göre, LGS ikinci nakil başvuru dönemi 8 Ağustos'ta başlamıştı. Bu süreç, ilk nakil sonuçlarından sonra yerleşemeyen ya da tercih ettiği okula geçiş yapmak isteyen öğrenciler için son fırsat olarak öne çıkıyor. 2. nakil yerleştirmeleri kapsamında öğrenciler, Anadolu liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri gibi farklı okul türlerinde kalan boş kontenjanlara başvuruda bulunabiliyor. 2. nakil tercih başvuruları ise 12 Ağustos'ta sona erecek.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan 2. nakil başvurularının sonuçları, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Başvuru yapan öğrenciler ve veliler, bu tarihten itibaren sonuçlara erişebilecek.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İkinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için merkezi yerleştirme süreci sona erecek. Bu tarihten sonra nakil işlemleri, okulların kendi yönetmeliklerine göre okul kayıt bölgelerinde ve boş kontenjanlar doğrultusunda devam edebilecek.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Döneminin 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak olmasıyla birlikte, lise kayıt süreçleri için geri sayım başladı. Lise kayıtlarının, tercih ve nakil dönemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

Tercih ve nakil dönemleri devam ettiği için, lise kayıtlarının hangi tarihlerde yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Kayıt tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi bir duyuruyla açıklandığında, süreç netlik kazanacak.