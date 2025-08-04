Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, öğrencilerin ve velilerin erişimine açıldı. Büyük bir merakla beklenen sonuçlara göre, öğrencilerin yüzde 94,3'ü yaptıkları tercihlere yerleşti. Açık kalan kontenjanlar için ise 2 dönem halinde ek yerleştirmeler yapılacak.

LGS 2 VE 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirmelerinde boş kalan kontenjanlar için nakil takvimini duyurdu. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri, iki ayrı dönem halinde gerçekleştirilecek

Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları, 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu döneme ait sonuçlar ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü ilan edilecek.

İlk nakil döneminde de yerleşemeyen öğrenciler için ikinci nakil başvuru süreci başlayacak. İkinci nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak, sonuçları ise 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

EK YERLEŞTİRME KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, nakil süreci başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından nakil tercihleri için belirlenen kurallar, öğrencilerin ve velilerin tercihlerini doğru şekilde yapması için büyük önem taşıyor.

Her iki nakil döneminde de adaylar, farklı kategorilerdeki okullar için belirli sayılarda tercih yapabilecek:

Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih

Pansiyonlu okullar için en fazla 3 tercih

Yerel Yerleştirme İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yerel yerleştirme tercihleri için öğrencilerin durumu farklı kuralları beraberinde getiriyor:

İlk yerleştirmede bir okula yerleşen öğrenciler, nakil dönemlerinde kayıt alanından okul veya farklı okul türü tercih etme zorunluluğunda değildir.

İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek zorundadır. Bu öğrenciler, toplamda en fazla 3 okul tercihinde bulunabilir ve aynı okul türünden en fazla 2 okul seçebilirler.

KONTENJANLAR NASIL ÖĞRENİLEBİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak liselerin bu yılki kontenjanları ve geçen seneki yüzdelik dilimlerini erişime açtı. Adaylar ve veliler, bu önemli bilgilere e-Okul sistemi üzerinden ulaşabiliyor.

e-Okul sistemi üzerinden yayımlanan kontenjan tablolarında, öğrencilerin tercihlerini şekillendirmesi için hayati bilgiler yer alıyor.

Merkezî Sınavla Alan Okullar: Bu okullara ait kontenjanlar ve 2024 yılında oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor. Böylece öğrenciler, kendi yüzdelik dilimlerini bu verilerle karşılaştırarak daha bilinçli tercihler yapabiliyor.

Yerel Yerleştirme ile Alan Okullar: Sınavsız öğrenci alan bu okulların tercih tablolarına da kayıt bölgelerine göre e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.