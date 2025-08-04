LGS 2025 boş kontenjanlar belli oldu! e-Okul MEB LGS boş kontenjan sorgulama ve taban puanları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 LGS yerleştirme tercih sonuçları bugün itibarıyla açıklanacak. Heyecanla beklenen sonuçlar, öğrencilerin ve velilerin erişimine açılıyor. Sonuçlar, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul.meb.gov.tr adreslerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve okul numaraları ile sisteme giriş yaparak yerleştikleri liseyi öğrenebilecek.

LGS boş kontenjanlar 2025 açıklandı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, LGS boş kontenjanları belli oldu. Öğrenciler bu listeler ışığında, nakil tercihleri için başvurularını gerçekleştirebilecek.

E-okul boş kontenjan sorgulama

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, nakil başvurusu yapacak öğrenciler için boş kalan kontenjanlar ve güncel taban puanlar büyük önem taşıyor. Adaylar, bu bilgilere Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kolayca ulaşabiliyor.

LGS boş kontenjan ve taban puanlarını görüntülemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Okul.meb.gov.tr adresine giriş yapın.

Sayfada yer alan "Yerleştirme Sonuçları ve Nakil Tercihleri" sekmesini seçin.

Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarasını ilgili alanlara girerek sisteme erişim sağlayın.

Açılan ekranda, okulların güncel boş kontenjan bilgileri ve taban puanları listelenecektir.

LGS ikinci nakil dönemi ve komisyon yerleştirmeleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, ilk nakil dönemi sonunda hala bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ikinci bir şans sunuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yerleştirme takvimine göre, ikinci nakil süreci ve komisyon yerleştirmeleri için tarihler belirlendi.

İkinci nakil tercih başvuruları 9-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, bu tarihlerde açılan boş kontenjanlar için yeniden tercihte bulunabilecek. İkinci nakil sonuçları ise 16 Ağustos'ta açıklanacak.

Tüm nakil süreçlerine rağmen bir okula yerleşemeyen öğrenciler için son bir şans olarak, il ve ilçe nakil komisyonları devreye girecek. 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak komisyon yerleştirmeleriyle, yerleşemeyen öğrencilerin okullara yerleştirilmesi sağlanacak.