LGS 2026 ne zaman, kaç gün kaldı? LGS başvuruları ne zaman alınacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav tarihi ile birlikte, 8. sınıf öğrencileri ve veliler için geri sayım resmen başladı.
LGS 2026 ne zaman, kaç gün kaldı?
LGS 2026 yılında 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bugün (25 Kasım 2025) itibarıyla sınava yaklaşık 200 gün gibi kısa bir süre kaldı.
LGS başvuruları ne zaman alınacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 merkezi sınav tarihi 14 Haziran 2026 Pazar olarak kesinleşmiş olsa da, başvuru tarihleri henüz Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmî olarak ilan edilmedi.
Başvuruların, geçtiğimiz sene olduğu gibi Nisan 2026 ayının ilk veya ikinci haftasında (tahmini 2-11 Nisan 2026 tarihleri arasında) başlaması bekleniyor.
Başvurular, büyük ihtimalle yine e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak alınacak ve öğrenciler ile veliler tarafından e-Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) üzerinden takip edilecek.
LGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Sınav tarihi (14 Haziran 2026 Pazar) kesinleşmiş olmasına rağmen, LGS Başvuru Kılavuzu henüz yayımlanmadı.
Başvuru kılavuzu, öğrenciler ve veliler için LGS sürecinin yol haritasını oluşturur ve yayımlandığında şu kritik bilgileri içerecektir:
Kesin Başvuru Tarihleri: Başvuruların hangi tarihlerde başlayıp biteceği.
Sınav Oturum Detayları: Sınavın tam saatleri, oturum süreleri ve soru sayıları.
Başvuru Şartları: Özel durumları (yurt dışı, özel eğitim ihtiyacı vb.) olan öğrencilerin başvurularına dair detaylar.
Sınav Uygulama Kuralları: Sınavda uyulması gereken kesin kurallar.