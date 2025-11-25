LGS 2026 ne zaman, kaç gün kaldı? LGS başvuruları ne zaman alınacak?

LGS başvuruları ne zaman alınacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 merkezi sınav tarihi 14 Haziran 2026 Pazar olarak kesinleşmiş olsa da, başvuru tarihleri henüz Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmî olarak ilan edilmedi.

Başvuruların, geçtiğimiz sene olduğu gibi Nisan 2026 ayının ilk veya ikinci haftasında (tahmini 2-11 Nisan 2026 tarihleri arasında) başlaması bekleniyor.

Başvurular, büyük ihtimalle yine e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak alınacak ve öğrenciler ile veliler tarafından e-Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) üzerinden takip edilecek.