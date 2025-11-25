Yılbaşı ne zaman, hangi gün? 2026 yılbaşı tatili kaç gün?

Yeni yıla sayılı günler kala, 2026'ya tatil yaparak girmek isteyenler için planlama süreci hızlandı. Yılbaşı gecesi (31 Aralık) ve resmî tatil günü (1 Ocak) hakkında tüm detaylar netleşti.

YILBAŞI NE ZAMAN?

Kesinlikle doğru. Yılbaşı kutlamaları, 2025 yılının son günü olan 31 Aralık Çarşamba gecesi başlayacak ve 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe gününe bağlanacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre, 31 Aralık tarihi, dinî veya millî bayramların arifeleri gibi kanunen belirlenmiş bir "yarım gün" tatil statüsünde yer almamaktadır.

1 OCAK YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak, Perşembe gününe denk geliyor.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Bu yılbaşı tatil düzeni, çalışanlar için akıllıca bir planlama imkanı sunuyor. 31 Aralık Çarşamba ve 2 Ocak Cuma günlerini yıllık izninizle birleştirerek gerçekten de uzun bir köprü tatili oluşturabilirsiniz.

Kurumsal Kapalılık Durumu (1 Ocak)

Kapalı Olanlar: Bankalar, noterler, okullar ve tüm resmî kamu kurumları 1 Ocak Perşembe günü hizmet vermeyecektir.

Açık Olanlar: Marketler ve Alışveriş Merkezleri (AVM'ler) genellikle açık kalır, ancak tatil çalışma saatleri nedeniyle açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterebilir.