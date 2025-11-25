Acı tezat: 7 yıl önce sel, bugün kuraklık tehlikesi

Bununla birlikte barajlarda da su miktarı gün geçtikçe azalmaya devam ediyor. 13 Aralık 2018'de Dicle Barajında biriken suyun tahliye edilmesi sırasında yüksek basınç nedeni ile baraj kapaklarından biri kopmuş, akan su nedeni ile merkez dahil bazı bölgelerde sel uyarısı verilmişti.