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LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Liselere Geçiş Sınavı oturum saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı için geri sayım başladı. Sınav giriş belgelerinin erişime açılması ve A Milli Takımımızın Dünya Kupası maç takvimi nedeniyle sınav tarihinde yapılan değişiklik, arama motorlarında "2026 LGS ne zaman, LGS'ye kaç gün kaldı, saat kaçta?" sorularını zirveye taşıdı. Güncel tarihler belirlendi.

Ekonomist
Ekonomist
LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Liselere Geçiş Sınavı oturum saatleri

Peki LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Liselere Geçiş Sınavı oturum saatleri İşte adayların ve velilerin merakla beklediği 2026 LGS sınav tarihi, oturum saatleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranına dair tüm detaylar...

1 2026 LGS ne zaman? LGS tarihi neden değişti?

2026 LGS ne zaman? LGS tarihi neden değişti?

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce 14 Haziran olarak belirlenen LGS tarihinde kritik bir değişikliğe gitti. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası maç takvimiyle çakışmaması adına yapılan düzenlemeyle birlikte; 2026 LGS sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

2 LGS oturum saatleri kaçta başlıyor?

LGS oturum saatleri kaçta başlıyor?

Sınav, her yıl olduğu gibi iki oturum halinde tamamlanacak:

1. Oturum (Sözel): Saat 09.30'da başlayacak.

2. Oturum (Sayısal): Saat 11.30'da başlayacak.

3 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? (e-Okul Sorgulama)

LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? (e-Okul Sorgulama)

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sınav yeri, salon ve sıra numarası gibi bilgileri e-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden kolayca öğrenebiliyor.

LGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı: e-Okul MEB giriş sayfası için tıklayın 

⚠️ Önemli Uyarı: Sınav günü öğrencilerin yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı) bulundurmaları zorunludur. Kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4 2026 LGS sınav günü tablosu

2026 LGS sınav günü tablosu
OturumSınav TürüBaşlangıç Saati
1. OturumSözel Alan09:30
   
2. OturumSayısal Alan11:30
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