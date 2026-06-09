LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Liselere Geçiş Sınavı oturum saatleri

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sınav yeri, salon ve sıra numarası gibi bilgileri e-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden kolayca öğrenebiliyor.

LGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı: e-Okul MEB giriş sayfası için tıklayın

⚠️ Önemli Uyarı: Sınav günü öğrencilerin yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı) bulundurmaları zorunludur. Kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.