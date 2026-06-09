Peki LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Liselere Geçiş Sınavı oturum saatleri İşte adayların ve velilerin merakla beklediği 2026 LGS sınav tarihi, oturum saatleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranına dair tüm detaylar...
1 2026 LGS ne zaman? LGS tarihi neden değişti?
Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce 14 Haziran olarak belirlenen LGS tarihinde kritik bir değişikliğe gitti. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası maç takvimiyle çakışmaması adına yapılan düzenlemeyle birlikte; 2026 LGS sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
2 LGS oturum saatleri kaçta başlıyor?
Sınav, her yıl olduğu gibi iki oturum halinde tamamlanacak:
1. Oturum (Sözel): Saat 09.30'da başlayacak.
2. Oturum (Sayısal): Saat 11.30'da başlayacak.
3 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? (e-Okul Sorgulama)
MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sınav yeri, salon ve sıra numarası gibi bilgileri e-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden kolayca öğrenebiliyor.
LGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı: e-Okul MEB giriş sayfası için tıklayın
⚠️ Önemli Uyarı: Sınav günü öğrencilerin yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı) bulundurmaları zorunludur. Kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4 2026 LGS sınav günü tablosu
|Oturum
|Sınav Türü
|Başlangıç Saati
|1. Oturum
|Sözel Alan
|09:30
|2. Oturum
|Sayısal Alan
|11:30