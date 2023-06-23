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LGS sonuçları açıklandı: 562 öğrenci tam puan aldı (2023)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde erişime açıldı.

23 Haziran 2023 | 13:15
Son Güncellenme: 23 Haziran 2023 | 13:36
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LGS sonuçları açıklandı: 562 öğrenci tam puan aldı (2023)

MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Adaylar, Bakanlığın "http://meb.gov.tr" internet adresinden sınav sonuçlarını görebilecek. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TAM PUAN ALAN 562 ÖĞRENCİ VAR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın twitter hesabından paylaşılan mesajda 4 Haziran'da uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının erişime açıldığı belirtilerek şu bilgiler verildi:

# 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82.

# Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

# Testlerdeki ne ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek. Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz’da açıklanacak.

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