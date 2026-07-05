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MEB'den LGS tercihleri için yeni platform: Rota Maarif açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecini kolaylaştırmak amacıyla Rota Maarif dijital platformunu hayata geçiriyor. 10 Temmuz'da erişime açılacak sistem üzerinden öğrenciler ve veliler okul bilgilerini inceleyebilecek, taban puanları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturabilecek.

Ekonomist
Ekonomist
MEB'den LGS tercihleri için yeni platform: Rota Maarif açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik edecek Rota Maarif dijital platformunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek çatı altında toplayan sistem, 10 Temmuz'da LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aktif hale gelecek.

Okullara ait tüm bilgiler tek platformda

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Rota Maarif, öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların okul bilgilerine kolayca ulaşmasını sağlayacak. Platform üzerinden okullar; il ve ilçe, okul türü, Eğitim kademesi, alan, pansiyon durumu ve farklı kriterlere göre filtrelenebilecek. Kullanıcılar ayrıca okulların adresi, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları ve kontenjan durumuna ilişkin bilgilere de ulaşabilecek.

LGS tercih sürecine rehberlik edecek

Rota Maarif, özellikle LGS tercih döneminde öğrencilere önemli kolaylık sağlayacak. Platformda merkezi sınavla öğrenci alan liselerin taban yerleşme puanları, yüzdelik dilimleri ve net bilgileri görüntülenebilecek. Öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve kendilerine özel taslak tercih listesi oluşturabilecek.

Öğretmenler de kullanabilecek

Platform yalnızca öğrenciler ve veliler için değil, öğretmenler için de hizmet verecek. Öğretmenler tayin ve yer değiştirme süreçlerinde görev yapmayı planladıkları okulların konumu, türü ve fiziki imkanları hakkında sistem üzerinden ön değerlendirme yapabilecek.

Tüm vatandaşlara açık olacak

Rota Maarif, sadece tercih dönemine yönelik bir uygulama olmayacak. Vatandaşlar da yaşadıkları veya taşınmayı planladıkları bölgelerdeki okulları sistem üzerinden detaylı şekilde inceleyebilecek. MEB'in geliştirdiği dijital platform, 10 Temmuz'dan itibaren rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet vermeye başlayacak.

Etiketler
Milli Eğitim Bakanlığı meb LGS tercih Liselere Geçis Sistemi LGS Rota Maarif
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