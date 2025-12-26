MKE sınav sonuçları açıklandı mı? MKE sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

Sınav Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?

Yazılı sınavdan en az 50 puan alan adaylar başarılı sayılacak ancak mülakat süreci için farklı bir eleme yapılacak:

Mülakat Listeleri: Branş bazında (Makine, Elektrik, Kimya vb.) en yüksek puandan başlanarak kontenjanın belirli bir katı aday Sözlü/Uygulamalı Sınav için mülakata davet edilecek.

Mülakat Yeri: Mülakatlar genellikle Ankara'da bulunan MKE Genel Müdürlüğü veya ilgili fabrika müdürlüklerinde gerçekleştirilmektedir.

Kesin Liste: Yazılı sınav ve mülakat puanlarının ortalaması (veya kurumun belirlediği ağırlıklandırma) ile asil ve yedek aday listeleri oluşturulacak.