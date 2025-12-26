MKE sınav sonuçları açıklandı mı? MKE sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) sınavın ardından sonuç aşamasına geçen adaylar için oldukça kritik bilgiler içeriyor. Bugün itibarıyla (26 Aralık 2025), sınav sürecinde en önemli aşamalardan biri olan itiraz süreci için son saatlere girilmiş bulunuyor.
İtirazlar İçin Son Saatler
Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Merkezi (GAZİÖDM) tarafından belirlenen takvime göre:
İtiraz Bitiş Tarihi: Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma
Saat: 23:59
İşlem: Soru kitapçığı ve cevap anahtarına yönelik itirazlar ais.gazi.edu.tr üzerinden elektronik ortamda yapılmalıdır. Bu saatten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
MKE Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?
Resmi bir tarih verilmemiş olsa da süreci yürüten Gazi Üniversitesi ve MKE'nin işleyişi doğrultusunda şu öngörüler öne çıkıyor:
Tahmini Açıklanma Zamanı: İtirazların incelenmesi ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların Ocak ayının ilk haftası (1-7 Ocak 2026) içerisinde ilan edilmesi beklenmektedir.
Sorgulama Yöntemi: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Kendi Aday İşlemleri Paneli üzerinden puanlarını ve başarı sıralamalarını görebilecekler.
Sınav Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?
Yazılı sınavdan en az 50 puan alan adaylar başarılı sayılacak ancak mülakat süreci için farklı bir eleme yapılacak:
Mülakat Listeleri: Branş bazında (Makine, Elektrik, Kimya vb.) en yüksek puandan başlanarak kontenjanın belirli bir katı aday Sözlü/Uygulamalı Sınav için mülakata davet edilecek.
Mülakat Yeri: Mülakatlar genellikle Ankara'da bulunan MKE Genel Müdürlüğü veya ilgili fabrika müdürlüklerinde gerçekleştirilmektedir.
Kesin Liste: Yazılı sınav ve mülakat puanlarının ortalaması (veya kurumun belirlediği ağırlıklandırma) ile asil ve yedek aday listeleri oluşturulacak.