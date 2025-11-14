MSÜ 2026 ne zaman? ÖSYM MSÜ sınavı ve başvuru tarihleri belli oldu

ÖSYM'nin 2026 yılı Sınav Takvimi'ni yayımlamasıyla birlikte, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için hem sınav hem de başvuru tarihleri kesinleşti. Adaylar, MSÜ başvurularını belirlenen tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

MSÜ 2026 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

MSÜ 2026 Başvuru Tarihleri

Süreç Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi MSÜ 2026 Başvuruları 5 Ocak 2026 29 Ocak 2026

MSÜ 2026 Sınav Sonuçları

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.