Nisan ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2023 Nisan ara tatili tarihi...

Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte binlerce öğrenci ve öğretmenin gündeminde ikinci ara tatil tarihi bulunuyor. Ara tatilin iptal edilebileceği söylentiler arasındaydı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ikinci ara tatil dönemiyle ilgili açıklama geldi.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil takvimi belli oldu.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

11 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.