Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026 yılı Ocak ayı takvimine göre, norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sürecinde bugün (13 Ocak 2026) en kritik gün. Peki Norm fazlası atama sonuçları açıklandı mı? MEB Norm fazlası öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı


İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin Ocak 2026 dönemi yer değiştirme sürecinde bugün (13 Ocak 2026 Salı) en kritik aşamaya gelindi.  9-12 Ocak tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler atama sonuçlarına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026 yılı Ocak ayı takvimine göre bugün (13 Ocak 2026 Salı) hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenler için "Norm Fazlası Yer Değiştirme" sürecinin sonuç günü.

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin atama sonuçlarının bugün (13 Ocak) açıklanması beklenmektedir.

Öğretmenler, atama sonuçlarını MEBBİS üzerinden veya ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerindeki duyurular kısmından kontrol edebileceklerdir.

 NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin kararnameleri, Bakanlıkça elektronik ortamda düzenlenerek MEBBİS sistemi üzerinden ilgili kurumlara ulaştırılacaktır.

İl, ilçe ve kurum müdürlükleri, kararnameleri ilgili öğretmenlere ivedilikle tebliğ ederek, atama takviminde belirtilen yasal süreler içerisinde ilişik kesme ve yeni görev yerlerine başlama işlemlerini koordine edecektir.

Norm Fazlası Atama İşleyiş Mantığı

Süreç, kademeli bir "Önce Tercih, Sonra Kura" sistemine dayanır:

Hizmet Süresi Üstünlüğü: Tüm aşamalarda öncelik, hizmet süresi (sözleşmeli öğretmenler için) veya hizmet puanı (kadrolu öğretmenler için) yüksek olan öğretmendedir.

Kademeli Geçiş: Atama önce ilçe içinde denenir, boşluk dolmazsa ilçe grubuna, o da olmazsa il geneline geçilir.

Resen Atama: Her aşamanın sonunda, tercih yapmayan veya tercihlerine yerleşemeyen öğretmenler için bilgisayar kurası devreye girer. Burada hizmet süresi en düşük olandan başlanarak atama yapılır.

 

Atama Aşamaları Tablosu

AşamaTercihli Atama KriteriResen (Zorunlu) Atama Kriteri
1. İlçe İçiHizmet süresi yüksek olanHizmet süresi en düşük olandan başlanarak
2. İlçe GrubuHizmet süresi yüksek olanHizmet süresi en düşük olandan başlanarak
3. İl GeneliHizmet süresi yüksek olanHizmet süresi en düşük olandan başlanarak
