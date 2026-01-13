Norm fazlası atama sonuçları açıklandı mı? MEB Norm fazlası öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı

Norm Fazlası Atama İşleyiş Mantığı

Süreç, kademeli bir "Önce Tercih, Sonra Kura" sistemine dayanır:

Hizmet Süresi Üstünlüğü: Tüm aşamalarda öncelik, hizmet süresi (sözleşmeli öğretmenler için) veya hizmet puanı (kadrolu öğretmenler için) yüksek olan öğretmendedir.

Kademeli Geçiş: Atama önce ilçe içinde denenir, boşluk dolmazsa ilçe grubuna, o da olmazsa il geneline geçilir.

Resen Atama: Her aşamanın sonunda, tercih yapmayan veya tercihlerine yerleşemeyen öğretmenler için bilgisayar kurası devreye girer. Burada hizmet süresi en düşük olandan başlanarak atama yapılır.