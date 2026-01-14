Öğretmen mazerete bağlı atama başvuruları ne zaman? 2026 Öğretmen yer değiştirme kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı yarıyıl tatili döneminde öğretmenlerin il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimini resmen açıkladı. Başvurular, yarın yani 14 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla başlıyor.

Süreç, mazereti bulunan (aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik vb.) kadrolu öğretmenler için iki aşamalı olarak yürütülecek. İşte MEB tarafından yayımlanan resmi takvimin detayları:

2026 Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Takvimi

Aşamalar İl İçi (İlçe Grupları Arası) İller Arası 1. Aşama: Ön Başvuru (Mazeretlerin Bildirilmesi) 14 - 19 Ocak 2026 14 - 19 Ocak 2026 2. Aşama: Tercihlerin Alınması 20 - 22 Ocak 2026 27 - 29 Ocak 2026 Atamaların Gerçekleştirilmesi 23 Ocak 2026 30 Ocak 2026 İlişik Kesme İşlemleri 23 Ocak 2026'dan itibaren 30 Ocak 2026'dan itibaren

Başvuru Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Notlar

Elektronik Başvuru: Başvurular "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adresleri üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Belgelendirme: Birinci aşamada, yer değişikliği mazeretini (sağlık kurulu raporu, eş görev yeri belgesi vb.) kanıtlayan belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Atama Esası: Atamalar, tercih edilen okullardaki norm kadro açığına göre hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecektir.

Eş Emekliliği İstisnası: Bu dönemki duyuru kapsamında "eş emekliliğine bağlı" yer değişikliği başvurularının kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

İdari İzin: Ataması gerçekleşen öğretmenler, kararnamelerinin gelmesiyle birlikte yarıyıl tatili bitmeden yeni görev yerlerine gitmek üzere ilişik kesme işlemlerini tamamlayabilecekler.

Başvuru Yapacak Öğretmenler İçin Hatırlatma

Mazeret tayini için onaylanan ön başvurunuzun ardından, ikinci aşamada tercih yapmayı unutmamanız kritik önem taşıyor. Sadece ön başvuru yapmak atama için yeterli değildir.