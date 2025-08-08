ARA
DOLAR
40,69
0,22%
DOLAR
EURO
47,50
0,28%
EURO
GRAM ALTIN
4437,16
0,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Okullar ne zaman açılıyor? 2025 okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi

Okullar ne zaman açılıyor? 2025 okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi

Yaz tatilinin ilk yarısı sona ererken, öğrenci ve velilerin aklındaki en önemli sorulardan biri okulların ne zaman açılacağı. Peki Okullar ne zaman açılıyor? 2025 okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi

08 Ağustos 2025 | 19:58
Son Güncellenme: 08 Ağustos 2025 | 19:58
Okullar ne zaman açılıyor? 2025 okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini duyurdu. Böylece, hem öğrenci ve velilerin hem de öğretmen ve idarecilerin merakla beklediği önemli tarihler netlik kazandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak. 8 Ağustos itibari ile okulların açılmasına tam 30 gün kaldı. 

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.

2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL