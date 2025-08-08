Okullar ne zaman açılıyor? 2025 okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini duyurdu. Böylece, hem öğrenci ve velilerin hem de öğretmen ve idarecilerin merakla beklediği önemli tarihler netlik kazandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak. 8 Ağustos itibari ile okulların açılmasına tam 30 gün kaldı.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.

2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek.