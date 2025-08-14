Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci, 20 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Yeni dönemin başlangıç tarihi, uyum haftasının kapsamı ve ara tatil tarihleri belirlenmiş oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

8 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise yeni döneme bir hafta erken, 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimiyle başlayacak.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN VAR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için okulların açılacağı tarih 8 Eylül 2025 Pazartesi. Bugün 14 Ağustos 2025 Perşembe olduğuna göre, okulların açılmasına 24 gün kaldı.

2025-2026 MEB ARA TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrencileri ve öğretmenleri bekleyen ara tatil tarihleri aşağıdaki gibidir:

Birinci Dönem Ara Tatili: 9-13 Kasım 2025 tarihleri arasında (Pazartesi-Cuma) yapılacak.

İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında (Pazartesi-Cuma) yapılacak.

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında sömestr tatili (yarıyıl tatili), 18 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler toplamda 10 günlük bir kış tatili yapacak.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline başlayacak. MEB’in açıkladığı takvime göre dönemler şu şekilde:

* 1. Dönem Sonu: 15 Ocak 2026 Cuma

* 2. Dönem Sonu (Yaz Tatili Başlangıcı): 25 Haziran 2026 Cuma