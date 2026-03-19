Okullar ne zaman açılıyor? 2026 bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak?

Ara Tatil ve Bayram Takvimi Nasıl Birleşti?

Bu yılki takvimde tatil günleri birbiriyle çakıştığı için öğrenciler ek bir "uzatma" olmaksızın toplamda 9 günlük (hafta sonları dahil) bir dinlenme süreci geçirmiş oldular:

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Okulların zaten tatil olduğu bir güne denk geldi)

Ramazan Bayramı: 20-22 Mart 2026 (Cuma, Cumartesi, Pazar)

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma (Aynı zamanda bayramın 1. günü)