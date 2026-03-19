Okullar ne zaman açılıyor? 2026 bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak?

İkinci dönem ara tatili, bayram tatiliyle birlikte sona eriyor. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle 9 güne ulaşan bu dinlenme sürecinin ardından ders başı yapılacak. Sosyal medyada dolaşan "tatil uzatıldı mı" iddialarına karşın Bakanlık kaynaklarından gelen güncel bilgiler şu şekildedir:
Okullar Ne Zaman Açılacak?
MEB takviminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ara tatil ve bayram tatilinin ardından milyonlarca öğrenci için eğitim-öğretim süreci kaldığı yerden devam edecektir.
Ders Başı Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi
Öğrenciler ve öğretmenler, Pazartesi sabahı itibarıyla sınıflardaki yerlerini alacaklar.
Ara Tatil ve Bayram Takvimi Nasıl Birleşti?
Bu yılki takvimde tatil günleri birbiriyle çakıştığı için öğrenciler ek bir "uzatma" olmaksızın toplamda 9 günlük (hafta sonları dahil) bir dinlenme süreci geçirmiş oldular:
Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Okulların zaten tatil olduğu bir güne denk geldi)
Ramazan Bayramı: 20-22 Mart 2026 (Cuma, Cumartesi, Pazar)
Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma (Aynı zamanda bayramın 1. günü)
"Ara Tatil Uzatıldı mı?" İddiaları Hakkında
Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatilin veya bayram tatilinin sonrasına eklenecek bir süre uzatımı kararı almamıştır. Sosyal medyada yer alan "okullar 30 Mart'ta açılacak" veya "tatil 2 hafta oldu" gibi paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlık, 180 iş günü kuralı gereği eğitim takvimine sadık kalmaktadır.