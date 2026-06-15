Okullar ne zaman kapanacak 2026? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Yaz tatiline sayılı günler kala öğrenciler ve veliler okulların kapanış tarihine ilişkin detayları araştırıyor. Karne heyecanının yaklaşmasıyla birlikte eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki okullar hangi tarihte kapanacak? Karneler ne zaman dağıtılacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte milyonlarca öğrencinin gündemindeki o tarihler...