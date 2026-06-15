Okullar ne zaman kapanacak 2026? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Yaz tatiline sayılı günler kala öğrenciler ve veliler okulların kapanış tarihine ilişkin detayları araştırıyor. Karne heyecanının yaklaşmasıyla birlikte eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki okullar hangi tarihte kapanacak? Karneler ne zaman dağıtılacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte milyonlarca öğrencinin gündemindeki o tarihler...
1 Okullar ne zaman kapanacak?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen sona erecek.
2 Karneler ne zaman verilecek?
Öğrenciler, bir yıllık eğitim döneminin ardından karnelerine 26 Haziran 2026 tarihinde kavuşacak. Okullarda düzenlenecek karne dağıtımı genellikle sabah saatlerinde gerçekleştirilmesi beklenirken, saatler okul yönetimlerinin planlamalarına göre değişiklik gösterebilecek.
Karne günü takdir, teşekkür ve onur belgeleri de öğrencilere teslim edilecek.