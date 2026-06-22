Okullar ne zaman kapanacak? Karne günü ne zaman? 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler gözlerini okul takvimine çevirdi. Okulların ne zaman kapanacağı ve karnelerin ne zaman verileceği gündemdeki yerini koruyor. Peki, karne günü ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman açılacak?
İşte Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre merak edilen detaylar...
1 Okullar ne zaman kapanacak 2026?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.
2 Karneler ne zaman alınacak?
Okulların kapanış tarihi olan 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrenciler karnelerini de alacak.
3 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri 7-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
4 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatilleri belli oldu mu?
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil, 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak'ta başlayarak 5 Şubat 2027'de sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler, ikinci döneme 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili de 8 Mart 2027'de başlayacak ve 12 Mart 2027 tarihinde tamamlanacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.