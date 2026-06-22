Okullar ne zaman kapanacak? Karne günü ne zaman? 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler gözlerini okul takvimine çevirdi. Okulların ne zaman kapanacağı ve karnelerin ne zaman verileceği gündemdeki yerini koruyor. Peki, karne günü ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman açılacak?

İşte Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre merak edilen detaylar...