Okullar ne zaman kapanıyor, hangi ayda? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimiyle birlikte, milyonlarca öğrencinin beklediği o büyük gün netleşti. Bu yıl ders zili, Haziran ayının son haftasında susacak ve yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatili dönemi başlayacak.
Okullar Ne Zaman Kapanacak?
MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim-öğretim yılının son günü:
Karne Günü: 26 Haziran 2026 Cuma
Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026 Cuma (mesai bitimiyle birlikte)
Öğrenciler 26 Haziran'da karnelerini alarak resmi olarak yaz tatiline adım atacaklar. Okulların kapanmasına 87 gün kaldı.
Yaz Tatili Ne Kadar Sürecek?
Haziran ayının sonunda başlayacak olan yaz tatili, her yıl olduğu gibi yaklaşık üç ay sürecek.
Süre: Yaklaşık 90 gün.
Yeni Dönem: 2026-2027 eğitim-öğretim yılının Eylül ayının ikinci haftasında (muhtemelen 7 veya 14 Eylül 2026) başlaması bekleniyor.
2025-2026 Eğitim Takviminde Neler Yaşandı?
Bu eğitim yılı, öğrencilerin dinlenmeleri için çeşitli ara ve yarıyıl tatilleriyle desteklendi:
Birinci Ara Tatil: 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde yapıldı.
Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
İkinci Ara Tatil: 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapıldı. (Bu tatil, 2026 Ramazan Bayramı ile birleşerek öğrencilere 9 günlük uzun bir dinlenme fırsatı sunmuştu.)
Sınavlara Girecek Adaylar İçin Kritik Tarihler
Okulların kapanışına doğru, mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için sınav maratonu da tamamlanmış olacak:
LGS (Liselere Geçiş Sistemi): Genellikle Haziran ayının ilk yarısında yapılıyor.
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı): Haziran ayının ortalarında veya karne gününe yakın bir hafta sonunda gerçekleştiriliyor.