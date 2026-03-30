Okullar ne zaman kapanıyor, hangi ayda? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

2025-2026 Eğitim Takviminde Neler Yaşandı?

Bu eğitim yılı, öğrencilerin dinlenmeleri için çeşitli ara ve yarıyıl tatilleriyle desteklendi:

Birinci Ara Tatil: 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde yapıldı.

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İkinci Ara Tatil: 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapıldı. (Bu tatil, 2026 Ramazan Bayramı ile birleşerek öğrencilere 9 günlük uzun bir dinlenme fırsatı sunmuştu.)

Sınavlara Girecek Adaylar İçin Kritik Tarihler

Okulların kapanışına doğru, mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için sınav maratonu da tamamlanmış olacak:

LGS (Liselere Geçiş Sistemi): Genellikle Haziran ayının ilk yarısında yapılıyor.

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı): Haziran ayının ortalarında veya karne gününe yakın bir hafta sonunda gerçekleştiriliyor.