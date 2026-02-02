Okullarda ikinci dönem ara tatil ne zaman? 2026 MEB 2. ara tatil tarihleri

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başladı ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem için ders zili bugün çaldı. Öğrenciler ve velilerin için gözü 2026 ikinci dönem ara tatil tarihlerine çevrildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimle birlikte, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına dair planlamalar netleşti. Öğrenciler ve veliler için bahar döneminin en kritik durakları olan ara tatil ve kapanış tarihleri şu şekilde gerçekleşecek:
Mart Ayında Büyük Tatil Birleşmesi
İkinci ara tatilin 16-20 Mart 2026 tarihleri arasına planlanması, Mart ayını bu yılın en uzun dinlenme dönemlerinden birine dönüştürüyor.
Hafta Sonu Etkisi: Tatil, 13 Mart Cuma günü ders bitimiyle başlayacak ve 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.
Bayram Takvimi: 2026 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 20 Mart Cuma tarihine denk gelmesi, ara tatil ile bayramın tamamen iç içe geçmesini sağlıyor. Böylece öğrenciler, ek bir izin gerekmeden dokuz günlük kesintisiz bir tatil yapma şansı bulacak.
Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?
Eğitim maratonunun son durağı olan kapanış tarihi ise 26 Haziran 2026 Cuma olarak belirlendi.
Bu tarihte karnelerini alacak olan milyonlarca öğrenci, yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatiline resmen başlamış olacak.
Öğretmenler için ise seminer dönemleri ve yeni yıl hazırlıkları bu tarihten sonraki takvime göre şekillenecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı, toplam 184 iş günü üzerinden planlanarak hem akademik takvimi hem de tatil dönemlerini kapsayan dengeli bir yapıya kavuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği bu takvimde, özellikle dini bayramların bahar aylarına denk gelmesi öğrenciler için uzun soluklu dinlenme fırsatları oluşturuyor.
İşte 2026 yılındaki önemli tatil ve bayram takviminin özeti:
Dini Bayramlar ve Tatil Süreçleri
Ramazan Bayramı: 19 Mart 2026 Perşembe (Arife) günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bu dönem, 16-20 Mart tarihlerindeki ikinci ara tatil ile birleştiği için öğrenciler Mart ayında dokuz günlük kesintisiz bir tatil yapacak.
Kurban Bayramı: 26 Mayıs 2026 Salı (Arife) günü başlayarak 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek. Hafta sonu ile birleştirildiğinde Mayıs ayının son haftası da uzun bir tatil dönemine dönüşecek.
Resmi Bayramlar ve Kutlamalar
Öğrenciler, milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren şu resmi tatillerde törenlere katılım sağlayacak:
23 Nisan 2026: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Perşembe)
1 Mayıs 2026: Emek ve Dayanışma Günü (Cuma)
19 Mayıs 2026: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Salı)
29 Ekim 2026: Cumhuriyet Bayramı (Perşembe)