Okullarda ikinci dönem ara tatil ne zaman? 2026 MEB 2. ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimle birlikte, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına dair planlamalar netleşti. Öğrenciler ve veliler için bahar döneminin en kritik durakları olan ara tatil ve kapanış tarihleri şu şekilde gerçekleşecek:

Mart Ayında Büyük Tatil Birleşmesi

İkinci ara tatilin 16-20 Mart 2026 tarihleri arasına planlanması, Mart ayını bu yılın en uzun dinlenme dönemlerinden birine dönüştürüyor.

Hafta Sonu Etkisi: Tatil, 13 Mart Cuma günü ders bitimiyle başlayacak ve 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.

Bayram Takvimi: 2026 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 20 Mart Cuma tarihine denk gelmesi, ara tatil ile bayramın tamamen iç içe geçmesini sağlıyor. Böylece öğrenciler, ek bir izin gerekmeden dokuz günlük kesintisiz bir tatil yapma şansı bulacak.