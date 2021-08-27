ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Aygün twitter hesabından paylaştığı mesajda sonuçların önümüzdeki hafta içinde açıklanacağını belirtti.

Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.