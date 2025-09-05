İstanbul'da toplu taşıma Pazartesi ücretsiz mi? Okulun ilk günü Marmaray, otobüs, metrobüs, metro, tramvay bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı olan 8 Eylül Pazartesi günü, yoğun trafiğin önüne geçmek için önemli bir karar aldı. Okul servisleri ve özel araçların sayısındaki artışın neden olabileceği trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik edecek bir adım atıldı.
8 EYLÜL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da okulların açılacağı ilk gün 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yeni dönemin güvenli ve düzenli başlaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile kamu kurumlarının temsilcileri AKOM'da bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, okulların açılacağı gün 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ve seferlerin artırılacağını belirterek, "Pazartesi günü 2025–2026 eğitim yılı başlıyor. Hepimiz biliyoruz ki İstanbul gibi bir mega kentte, okulun ilk günü her zaman yoğun geçer. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu yoğunluğu en aza indirmek ve çocuklarımızın güvenle okullarına ulaşmasını sağlamak için kapsamlı bir hazırlık yaptık. Aldığımız önlemler ve ek seferlerimizle 600 binin üzerinde aracı trafikten çekmeyi hedefliyoruz" dedi.
MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
İstanbul'da okulların açıldığı 8 Eylül Pazartesi günü İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verirken, Marmaray için farklı bir uygulama geçerli olacak.
Marmaray'ın işletmeciliğini T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. yaptığı için İBB'nin ücretsiz ulaşım kararı bu hattı kapsamamaktadır. Dolayısıyla, 8 Eylül Pazartesi günü Marmaray'ı kullanacak öğrenci, öğretmen ve diğer yolcuların ödeme yapması gerekecek.
İBB'nin ücretsiz ulaşım kararı, yalnızca otobüsler, metro, metrobüs, vapurlar ve tramvaylar gibi kendi bünyesindeki toplu taşıma araçlarını kapsamaktadır.
İstanbul'da Okulların İlk Günü İçin Ek Trafik Tedbirleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 8 Eylül Pazartesi için trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik ek tedbirler açıkladı. Bu tedbirler, toplu taşıma seferlerinin artırılması ve okul servislerine kolaylık sağlanmasını içeriyor.
Sefer Artışları: Okulların açılması ve kış sefer planına geçilmesiyle birlikte, toplu taşıma araçlarında (otobüs, metro, metrobüs, vapur vb.) sefer sayılarında artış yapılacak.
Trafik Denetimi: Trafik akışını rahatlatmak amacıyla, zabıta ekipleri kent genelinde denetim ve yönlendirme çalışmaları yürütecek.
Ücretsiz Otopark: Okul servis araçları, ilk gün için İSPARK'ın 112 otoparkını ücretsiz olarak kullanabilecek.
Ayrıca İBB, öğrencilere ve ailelerine yönelik olarak 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane'deki 50. Yıl Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu.