İstanbul'da toplu taşıma Pazartesi ücretsiz mi? Okulun ilk günü Marmaray, otobüs, metrobüs, metro, tramvay bedava mı?

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İstanbul'da okulların açıldığı 8 Eylül Pazartesi günü İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verirken, Marmaray için farklı bir uygulama geçerli olacak.

Marmaray'ın işletmeciliğini T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. yaptığı için İBB'nin ücretsiz ulaşım kararı bu hattı kapsamamaktadır. Dolayısıyla, 8 Eylül Pazartesi günü Marmaray'ı kullanacak öğrenci, öğretmen ve diğer yolcuların ödeme yapması gerekecek.

İBB'nin ücretsiz ulaşım kararı, yalnızca otobüsler, metro, metrobüs, vapurlar ve tramvaylar gibi kendi bünyesindeki toplu taşıma araçlarını kapsamaktadır.