Rauf Bey Lifeship gemisi, İskenderunlu öğrenciler için lise oldu

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Karadeniz Holding tarafından bölgeye gönderilen iki yüzer yaşam kentinden biri olan Karadeniz Rauf Bey Lifeship, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Hatay – Antakya Osman Ökten Anadolu Lisesi’nin öğrencilerine hizmet verecek. Karadeniz Holding ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Anadolu Lisesi hizmeti verecek olan Rauf Bey Lifeship, depremin hemen ardından sınavlara hazırlanan 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için yatılı bir akademiye dönüştürülmüştü.

Deprem sonrası lise ve üniversite sınavlarına hazırlık için gerekli eğitim alanının yanı sıra tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bir yaşam alanına dönüştürülen Rauf Bey Lifeship’te 2022-2023 eğitim öğretim yılının son döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ve İskenderun Kaymakamlığı’nın destekleriyle, rehber öğretmenler eşliğinde sınava hazırlanan öğrenciler, önemli başarılara imza attı. Hatta aralarında ODTÜ Uzay Mühendisliği, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi gibi bölümlere girmeyi başaran gençler de bulunuyor.

Anadolu Lisesi öğrencileri için hem ev hem okul olacak

Karadeniz Holding olarak tüm imkânlarını bölgeye seferber ettiklerini söyleyen Karadeniz Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Karen Kumbasar, “Deprem bölgesine verdiğimiz destek kapsamında Rauf Bey ve Süheyla Sultan Lifeship’i hemen bölgeye gönderdik. Gemilerimiz yüzlerce aileye ev, öğrenciler için de hem bir yuva hem de okul oldu. Öğrenciler bu sayede sınavlara hazırlandı ve çok önemli başarılara imza attı. Bu başarılarda az da olsa payımızın olması tüm Karadeniz Holding çalışanlarına gurur veriyor” dedi.

Deprem bölgesinin yeniden yapılanması sürecinde destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Karen Kumbasar, “Bu kapsamda Rauf Bey Lifeship’i Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis etmeye karar verdik. Elbette yine gemide eğitim gören öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya, hayata en iyi şekilde hazırlanmalarına destek olmayı sürdüreceğiz. Gemideki hizmet standardını korumanın yanı sıra sınavlarda başarı gösteren öğrencilerimize sağladığımız burs desteğini eğitim hayatları boyunca devam ettirirken; Hatay-Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi öğrencilerimize de burs imkânı sağlayacağız. Her iki Lifeship’imiz ihtiyaç duyulduğu süre boyunca bölgede kalmaya ve depremzede öğrenci ve ailelere hizmet vermeye devam edecek” dedi.