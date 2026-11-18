Orhanili Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı İrem Sema Gülşen Korkmaz, ilçeye değer katma amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Korkmaz, 27 çeşit yöresel ürünü yöreye özel tekniklerle işleyip misafirlere sunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"9 kadın olarak aslında yola çıktık ama şimdi çok fazla kadınla çalışıyoruz. Özellikle toplu üretim süreçlerinde 60 kadınla çalışıyoruz. Kadın kendi kapasitesinin farkına vardıkça, ürettikçe, bağımsız şekilde bir şeyler ortaya koyduğunu fark ettikçe güzelleşiyor.

Kadının güzelleştiği, kadının kendini hissettiği yerde aile, toplum da aynı şekilde güzelleşiyor. O yüzden biz bunu önemsiyoruz. Bu noktada da faaliyetlerimize devam ediyoruz."