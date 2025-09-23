TEV bursu başvurusu nasıl yapılır? 2025 TEV bursu ne kadar?

TEV burs başvurusu nasıl yapılır?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs fırsatından yararlanmak isteyen adaylar için başvuru süreci devam ediyor. Adayların, başvurularını tamamlamadan önce dikkat etmeleri gereken önemli detaylar bulunuyor.

TEV burs başvuruları, sadece vakfın dijital eğitim platformu olan Obigenç üzerinden çevrimiçi olarak kabul ediliyor. Başvurunun geçerli sayılması için, adayların tüm belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup, belirlenen son başvuru tarihinden önce sisteme yüklemesi şart.

Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere büyük bir fırsat sunan bu burs programından yararlanmak isteyen öğrencilerin, başvuru süresini kaçırmaması ve evraklarını eksiksiz hazırlaması büyük önem taşıyor.