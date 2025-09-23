TEV bursu başvurusu nasıl yapılır? 2025 TEV bursu ne kadar?

Eğitime sağladığı katkılarla bilinen TEV'in burs programı, binlerce öğrencinin eğitim masraflarını hafifleterek geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Burs başvurularına ilişkin detaylı bilgi ve başvuru süreci başvuru yapacak olan kişiler tarafından merak ediliyor.
TEV burs başvurusu nasıl yapılır?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs fırsatından yararlanmak isteyen adaylar için başvuru süreci devam ediyor. Adayların, başvurularını tamamlamadan önce dikkat etmeleri gereken önemli detaylar bulunuyor.
TEV burs başvuruları, sadece vakfın dijital eğitim platformu olan Obigenç üzerinden çevrimiçi olarak kabul ediliyor. Başvurunun geçerli sayılması için, adayların tüm belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup, belirlenen son başvuru tarihinden önce sisteme yüklemesi şart.
Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere büyük bir fırsat sunan bu burs programından yararlanmak isteyen öğrencilerin, başvuru süresini kaçırmaması ve evraklarını eksiksiz hazırlaması büyük önem taşıyor.
TEV bursu 2025 ne kadar?
Türk eğitim hayatına sağladığı desteklerle bilinen Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025 yılında farklı kademelerdeki öğrencilere verilecek aylık burs miktarlarını duyurdu. Öğrencilerin öğrenim seviyelerine göre değişen burs tutarları, TEV'in resmi açıklamasıyla netleşti.
Belirlenen aylık burs miktarları şu şekilde:
Üniversite öğrencileri: 5.800 TL
Meslek lisesi öğrencileri: 2.800 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 8.700 TL
TEV, sağladığı bu burslarla binlerce öğrencinin eğitim masraflarını hafifleterek onların geleceğe daha güvenle hazırlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.
TEV burs başvuru tarihleri
Türk Eğitim Vakfı (TEV), farklı eğitim kademelerindeki öğrenciler için sağladığı bursların başvuru tarihlerini duyurdu. Her bir burs kategorisi için belirlenen başvuru takvimi, öğrencilerin başvurularını zamanında yapabilmesi için netleşti.
Yurt Bursu: 18 Ağustos – 18 Eylül 2025
Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos – 25 Eylül 2025
Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim 2025
Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim 2025
Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim – 6 Kasım 2025
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül – 16 Ekim 2025
TEV Burs Başvurusu İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvurusu yapacak öğrencilerin, değerlendirmeye alınabilmesi için belirli şartları taşıması gerekiyor. Vakıf tarafından açıklanan başvuru koşulları şu şekilde:
- T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye'de örgün öğrenim görüyor olmak.
- Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak.
- Aynı anda TEV'den aynı burs türünü alan bir kardeşi varsa burs alamaz.
- Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç).
- Eğitim hayatında disiplin cezası almamış veya başarısızlık nedeniyle kesinti yaşamamış olmak.
- 25 yaşını geçmemiş olmak.
- Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak.
- Hazırlık sınıfını geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gereklidir.
- DGS ile yerleşenler için ön lisans mezuniyet ortalamasının en az 2.80 (100 üzerinden 70) olması gerekmektedir.
- Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin genel not ortalamasının en az 2.50 / 4.00 (veya 65 / 100) olması şartı aranır.
Önemli Notlar
Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, TEV'e başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekmektedir.
Başarısız ders sayısı, başvuru değerlendirmesinde dikkate alınmaz.