TUS 2. dönem başvuruları ne zaman son? TUS 2. dönem başvuru sınav ücreti ne kadar?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'na girecek doktor adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan 2025 TUS başvuru ve sınav takvimine odaklanmış durumda. Açıklanan bu takvimle birlikte, TUS 2. dönem sınavları için başvuru tarihleri de kesinleşti.

TUS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM, 2025 TUS takvimini yayımlayarak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem başvurularının tarihlerini kesinleştirdi. Buna göre, TUS/2 için başvurular 2 Temmuz'da başlayıp 9 Temmuz 2025'te sona erecek, ve adayların başvurularını öğle saatlerinden itibaren yapabilmeleri bekleniyor. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 16 Temmuz'da ek bir geç başvuru imkanı sunulacak.

TUS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, TUS başvurularını çeşitli yöntemlerle tamamlayabilirler. ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla fiziksel başvuru yapabilecekleri gibi, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de online olarak başvurularını gerçekleştirebilecekler. Sınavlara dair tüm detaylı bilgiler, yayımlanacak olan 2025-TUS 2. Dönem Kılavuzu ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Kılavuzu içerisinde yer alacak.

TUS BAŞVURU EKRANI

TUS nedir?

TUS, açılımıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı demektir. Türkiye'de Tıp Fakültesi mezunlarının (veya denklik almış yurt dışı Tıp Fakültesi mezunlarının) uzmanlık eğitimi almak için girmeleri gereken merkezi bir sınavdır.

Tıp fakültesi mezunlarının, belirli bir alanda (örneğin dahiliye, cerrahi, pediatri, radyoloji vb.) uzman doktor olmak için eğitim alacakları üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerindeki kontenjanlara yerleşebilmek için girmesi zorunlu bir sınavdır.

Bu sınavda alınan puan, adayın tercih ettiği uzmanlık alanına ve ilgili kuruma yerleşmesinde belirleyici rol oynar.

Nasıl bir sınavdır?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yılda iki kez (Genellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde) düzenlenir.

Sınav, temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve oldukça rekabetçi bir sınavdır. Adaylar, Türkiye'deki en iyi uzmanlık programlarına yerleşmek için yüksek puanlar almaya çalışır.

Kısacası TUS, tıp mezunlarının uzmanlık yolculuğundaki ilk ve en önemli adımıdır.