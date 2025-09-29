TUS 2. dönem tercihleri başladı: İşte TUS tercih kılavuzu ve başvuru detayları

TUS 2. DÖNEM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih işlemleri için gerekli tüm bilgileri yayımladı.

Yerleştirme sürecinde uygulanacak ilke ve kuralların tamamı, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda detaylı bir şekilde yer alıyor.

Tercih yapacak olan adayların doğru ve bilinçli bir seçim yapabilmeleri amacıyla, TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve uzmanlık alanlarına ait kontenjan tabloları ÖSYM tarafından adayların hizmetine sunulmuş durumda.

TUS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ