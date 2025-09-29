ARA
  TUS 2. dönem tercihleri başladı: İşte TUS tercih kılavuzu ve başvuru detayları

TUS 2. dönem tercihleri başladı: İşte TUS tercih kılavuzu ve başvuru detayları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sağlık alanında kariyer hedefleyen binlerce hekimi yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) için tercih işlemleri resmen başlatıldı. İşte TUS tercih kılavuzu ve başvuru detayları


TUS 2. dönem tercihleri başladı: İşte TUS tercih kılavuzu ve başvuru detayları

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) adaylarının merakla beklediği tercih süreci resmen başladı. Tercih işlemlerine dair tüm ayrıntılar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025-TUS 2. Dönem Tercih Kılavuzu ile duyuruldu.

 

TUS 2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ 

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini 29 Eylül 2025 tarihinde saat 14.30’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

 

TUS 2. DÖNEM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI 

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih işlemleri için gerekli tüm bilgileri yayımladı.

Yerleştirme sürecinde uygulanacak ilke ve kuralların tamamı, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda detaylı bir şekilde yer alıyor.

Tercih yapacak olan adayların doğru ve bilinçli bir seçim yapabilmeleri amacıyla, TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve uzmanlık alanlarına ait kontenjan tabloları ÖSYM tarafından adayların hizmetine sunulmuş durumda.

TUS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 
0
