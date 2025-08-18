TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TUS-2 tercihleri ne zaman yapılacak?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) 17 Ağustos'ta gerçekleştirildi. ÖSYM, 17 Ağustos’ta yapılan sınavın ardından TUS ve STS Tıp Doktorluğu soruları ile cevap anahtarını yayınladı.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ikinci dönem sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarını 12 Eylül 2025 Cuma günü açıklayacak.

TUS sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç açıklandıktan sonra tercih süreci başlar: kontenjanlar ve tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklanır. (Tercih takvimi genelde kısa süre içinde açıklanır.)

TUS soru ve cevapları yayınlandı

2025-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları saat 18.30'da ÖSYM'nin Duyurular ekranı üzerinden açıklandı.

TUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN