TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2025-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları, 11 Eylül 2025 tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından, binlerce adayın gözü Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS) tercih takvimine çevrildi.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-TUS 2. dönem tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçen dönem sonuçlar 18 Nisan'da açıklanmış, tercihler 21 Mayıs tarihinde alınmaya başlamıştı. Bu dönemki tercihlerin 15 Ekim

gibi başlaması bekleniyor.

TUS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR YAYINLANDI MI?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçlarının açıklanmasıyla, tıp doktoru adaylarının gözü tercih sürecine çevrildi. Ancak 2025-TUS 2. Dönem tercih kılavuzu ve kontenjanları henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.

Adayların hangi branşlara ve üniversitelere yerleşebileceğini gösteren kontenjanlar, ÖSYM'nin ayrıca yayımlayacağı tercih kılavuzu ile erişime açılacak. Adayların tercihlerini yapabilmesi için bu kılavuzun resmi olarak duyurulması bekleniyor.

TUS taban puanları da, diğer birçok sınavın aksine, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanır. Bu nedenle, 2025-TUS 2. Dönem için yerleştirme puanları, tercih süreci sona erip yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacaktır. Adaylar, tercihlerini belirlerken referans olması için son olarak açıklanan 2024 TUS 1. Dönem taban puanlarına göz atabilirler.

TUS 1. DÖNEM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ