Türkiye'nin demir yolu serüveninde 169 yıl: Rayların görünmez gücü

Fabrikada işçileri modern makinelerin yanı sıra el emeğine dayalı üretim süreçlerinde de görev alıyor. Üretim hattındaki her adım, yüksek hassasiyet ve kalite kontrol standartlarıyla yürütülüyor. Yerli üretim sayesinde Türkiye, kritik demir yolu ekipmanlarını dışa bağımlı olmadan temin edebiliyor ve bu anlamda milli kaynaklarını verimli kullanıyor. İşçiler, tren ve rayların güvenliğini sağlayacak ürünlerin zamanında ve eksiksiz üretilmesi için sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun mesai harcıyor.

Çankırı Makas Fabrikası'nda görevli personel, sadece teknik bilgi ve deneyimlerini kullanmakla kalmıyor aynı zamanda dayanışma ve ekip ruhuyla işlerini sürdürüyor. Hatların güvenliği ve yolcuların konforu, burada üretilen her makas ve bağlantı malzemeleri ile sağlanıyor.