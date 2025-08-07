TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Ağustos'ta yapılacak 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) giriş belgeleri erişime açıldı.
TUS ve STS Tıp Doktorluğu Belgelerinize Nasıl Erişebilirsiniz?
Sınava katılacak adaylar, hangi bina ve salonda sınava gireceklerine dair bilgileri içeren giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişebilirler.
ais.osym.gov.tr adresine gidin.
T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın.
Sınav giriş belgenizi görüntüleyerek çıktısını almayı unutmayın.