ARA
DOLAR
40,60
-0,09%
DOLAR
EURO
47,37
-0,02%
EURO
GRAM ALTIN
4427,58
0,57%
GRAM ALTIN
BIST 100
10956,05
0,50%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri yayınlandı

TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri yayınlandı

ÖSYM'nin 17 Ağustos'ta yapılacak TUS ve STS Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

07 Ağustos 2025 | 18:44
TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Ağustos'ta yapılacak 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) giriş belgeleri erişime açıldı.

TUS ve STS Tıp Doktorluğu Belgelerinize Nasıl Erişebilirsiniz?

Sınava katılacak adaylar, hangi bina ve salonda sınava gireceklerine dair bilgileri içeren giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişebilirler.

ais.osym.gov.tr adresine gidin.

T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın.

Sınav giriş belgenizi görüntüleyerek çıktısını almayı unutmayın.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL