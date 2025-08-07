TUS/2 sınav yerleri açıklandı! TUS sınav yerleri sorgulama sayfası

Tıpta Uzmanlık Sınavı (2025-TUS/2) sınavı için başvurular Temmuz ayında tamamlanmıştı. 2025-TUS 2. Dönem Sınav yerleri de ÖSYM açıklaması ile erişime açıldı.

TUS/2 SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar,sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni,7 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

TUS/2 SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

TUS 2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem hakkında önemli detaylar belli oldu. Sınav, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için kritik bir öneme sahip.

Sınav, 17 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Adayların sınav yerleri ve salonları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanan giriş belgelerinde yer alıyor.

TUS, iki ayrı testten oluşmaktadır ve her iki test için de aynı süre ve soru sayısı geçerlidir:

Temel Tıp Bilimleri Testi: 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

Klinik Tıp Bilimleri Testi: 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.