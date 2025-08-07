Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı için gerekli belgeler neler?

ÖSYM'nin takvimine göre 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri 1 Ağustos 2025 tarihinde başlamış olup, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecektir. Tercihlerini, ÖSYM'nin AİS üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle yapabilirsiniz. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt süreci başlayacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir programa yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt işlemleri başlayacak.

Elektronik Kayıtlar (e-Kayıt): 1-3 Eylül 2025

Şahsen Kayıtlar: 1-5 Eylül 2025

Adayların, yerleştikleri üniversitenin resmi internet sitesini kontrol ederek kayıt için gerekli belgeler ve süreç hakkında detaylı bilgi almaları önemlidir.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye’deki üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen genel çerçeve doğrultusunda kendi akademik takvimlerini oluşturuyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çoğu üniversite, güz yarıyılını Eylül ayının son haftası veya Ekim ayının ilk haftasında başlatmayı planlıyor.

Ancak, bazı bölümler ve fakülteler, özellikle tıp gibi klinik uygulamaları yoğun olan programlar, farklı başlangıç ve bitiş tarihlerine sahip olabiliyor. Bu nedenle, öğrenciler için en doğru bilgiye ulaşmanın yolu, kayıtlı oldukları üniversitenin resmi web sitesinde yer alan “Akademik Takvim” bölümünü düzenli olarak kontrol etmek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.