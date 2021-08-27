Bilkent CYBERPARK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülen Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) 2021 başlıyor. Bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan program, yeni döneminde ÜSİMP iş birliği ile gerçekleşecek olup katılımcılara 16 RTTP* CE puanı sağlayacak.
Amerikalı teknoloji transferi uzmanlarınca verilen ve eğitim dili İngilizce olan UTTP’ye seçilecek 40 katılımcı; 1 girişimci ve 3 teknoloji transferi uzmanı olacak şekilde 4 kişilik gruplar halinde vaka bazlı yoğun bir teknoloji ticarileştirme programında yer alacak.
Kimler Katılmalı?
Teknoloji Uzmanı Başvuruları
- TTO Görevlileri
- Kamu kurum ve kuruluşlarında teknoloji odaklı proje ve program uzmanları
- Ar-Ge Merkezi çalışanları
- Kuluçka merkezi uzmanları/yöneticileri
- Yatırımcılar
- Ar-ge ve inovasyon uzmanları
- Bölgesel kalkınma girişimcilik & inovasyon politikaları çalışanları
- Girişimci Başvuruları
- Ticarileşebilecek bir ürün / proje sahibi teknoloji girişimcileri
Eğitim Modülleri
- Teknoloji Değerlendirme Yöntemleri
- Fikri Mülkiyet Hakları
- Teknoloji Değer Tekliflerinin Geliştirilmesi
- Teknoloji Lisanslama, Ortaklıklar ve Finansman
- Pazarlık/Uzlaşma ve Teknoloji Değerleme
- Ticarileştirme Yol Haritası ve Yatırım Fonu Modülleri
- Final Sunum Hazırlıkları
Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2021
Başvuru ve detaylı bilgi için uttp@cyberpark.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.
*RTTP; Teknoloji Transfer Uzmanı mesleğinin uluslararası tanınırlığı ve sertifikasyonudur.
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