Bilkent CYBERPARK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülen Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) 2021 başlıyor. Bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan program, yeni döneminde ÜSİMP iş birliği ile gerçekleşecek olup katılımcılara 16 RTTP* CE puanı sağlayacak.

Amerikalı teknoloji transferi uzmanlarınca verilen ve eğitim dili İngilizce olan UTTP’ye seçilecek 40 katılımcı; 1 girişimci ve 3 teknoloji transferi uzmanı olacak şekilde 4 kişilik gruplar halinde vaka bazlı yoğun bir teknoloji ticarileştirme programında yer alacak.

Kimler Katılmalı?

Teknoloji Uzmanı Başvuruları

TTO Görevlileri

Kamu kurum ve kuruluşlarında teknoloji odaklı proje ve program uzmanları

Ar-Ge Merkezi çalışanları

Kuluçka merkezi uzmanları/yöneticileri

Yatırımcılar

Ar-ge ve inovasyon uzmanları

Bölgesel kalkınma girişimcilik & inovasyon politikaları çalışanları

Girişimci Başvuruları

Ticarileşebilecek bir ürün / proje sahibi teknoloji girişimcileri

Eğitim Modülleri

Teknoloji Değerlendirme Yöntemleri

Fikri Mülkiyet Hakları

Teknoloji Değer Tekliflerinin Geliştirilmesi

Teknoloji Lisanslama, Ortaklıklar ve Finansman

Pazarlık/Uzlaşma ve Teknoloji Değerleme

Ticarileştirme Yol Haritası ve Yatırım Fonu Modülleri

Final Sunum Hazırlıkları

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2021

Başvuru ve detaylı bilgi için uttp@cyberpark.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

*RTTP; Teknoloji Transfer Uzmanı mesleğinin uluslararası tanınırlığı ve sertifikasyonudur.